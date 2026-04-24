En un esfuerzo coordinado entre naciones, las autoridades de República Dominicana, en colaboración con la DEA y la Policía Nacional de Colombia, asestaron un golpe contundente a las estructuras del narcotráfico transnacional.

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La operación, ejecutada en la zona de Pedernales, resultó en la incautación de 1.670 kilogramos de cocaína, un cargamento que tenía como objetivo final el mercado de los Estados Unidos.

La intervención se desencadenó tras recibir alertas sobre el ingreso de una lancha rápida a aguas dominicanas. De inmediato, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desplegó un dispositivo de seguridad integral que incluyó unidades de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército.

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La embarcación interceptada, una lancha de 32 pies de eslora equipada con dos motores de alta potencia, transportaba 57 fardos con la sustancia ilícita.

Durante la persecución, los tripulantes lograron encallar en una playa, donde se produjo un intercambio de disparos con los agentes. A pesar del enfrentamiento, los sospechosos consiguieron internarse en la zona boscosa del Parque Nacional Jaragua, donde actualmente son buscados mediante vuelos de reconocimiento y patrullas terrestres.

Impacto millonario a las estructuras criminales de la región

Este operativo no solo representa una pérdida material de estupefacientes, sino un daño profundo a la logística y economía de las redes que operan desde La Guajira. Según el ministro de Hacienda de Colombia, esta acción permitió evitar la comercialización de una cifra masiva de dosis en las calles.

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Al respecto, el funcionario destacó a través de su cuenta de X: “Impactamos una red que enviaba droga desde La Guajira hacia EE. UU., afectando sus finanzas criminales en más de 17 millones de dólares y evitando la distribución de más de 4 millones de dosis”.

El ministro además subrayó la efectividad de la cooperación internacional al afirmar: “Cerramos rutas, golpeamos finanzas y debilitamos estructuras criminales. No hay fronteras para enfrentar el narcotráfico”.