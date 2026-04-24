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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El Ministerio de Salud, mediante la Resolución 695 de 2026, actualizó la lista de lo cubrirá y lo que no las EPS en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), redefiniendo los criterios de cobertura en el sistema. En lo emitido por el Gobierno se prioriza intervenciones esenciales y excluye servicios y productos sin respaldo científico, de uso estético o personal.

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Así las cosas, cirugías y tratamientos con fines estéticos, así como procedimientos sin respaldo clínico, quedan fuera del financiamiento estatal tras la nueva resolución.

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Establece la normativa un nuevo listado de 117 servicios y tecnologías que quedan excluidos de la financiación con recursos públicos en salud. El proceso incluyó consultas con asociaciones científicas, expertos, pacientes y la ciudadanía, quienes participaron en sesiones realizadas en 25 departamentos y en Bogotá.

La actualización del listado se fundamenta en la evidencia científica, la seguridad, la eficacia clínica y la pertinencia de cada tecnología. La resolución excluye servicios que carecen de respaldo científico, que no cuentan con autorización competente, que tienen fines meramente cosméticos o que resultan experimentales, según la cartera de protección social.

Los servicios y medicamentos que no cubrirán las EPS

Procedimientos y cirugías estéticas

Todo lo que sea con fines cosméticos o de embellecimiento:

  • Rinoplastia estética
  • Liposucción
  • Mamoplastia estética
  • Gluteoplastia
  • Blefaroplastia (párpados) por envejecimiento o estética
  • Ritidectomía (estiramientos faciales)
  • Cliteroplastia, himenoplastia, himenorrafia
  • Engrosamiento o alargamiento de pene
  • Depilación láser con fines estéticos
  • Dermoexfoliación (peelings estéticos)
  • Corrección estética de nariz, cejas o arrugas
Fertilidad y reproducción asistida
  • Fecundación in vitro (FIV, incluso con ICSI)
  • Inseminación artificial
  • Tratamientos de reproducción asistida en general
Medicamentos y tratamientos específicos excluidos
  • Algunos analgésicos combinados (ej. acetaminofén con codeína u opioides en ciertos contextos)
  • Diacereína (ciertos casos de artritis)
  • Minoxidil (en alopecia dentro del PBS)
  • Buprenorfina en ciertos usos
  • Otros medicamentos dependiendo de la indicación clínica
Terapias y procedimientos sin respaldo médico del PBS
  • Aromaterapia
  • Cámara hiperbárica (en usos no aprobados)
  • Estimulación magnética transcraneal (en indicaciones no incluidas)
  • Terapia celular no estandarizada
  • Terapias “alternativas” no validadas clínicamente
  • Terapia libre de gluten como tratamiento médico general
  • Inyecciones de secretina
Productos de uso personal o cosmético
  • Cremas faciales y corporales cosméticas
  • Maquillaje
  • Lociones hidratantes
  • Toallas higiénicas
  • Papel higiénico, toallas húmedas, gel antibacterial
  • Productos de aseo personal en general
Suplementos y productos no esenciales
  • Vitaminas sin indicación médica específica
  • Suplementos dietarios
  • Edulcorantes, intensificadores de sabor
  • Glucosamina (en varias indicaciones)
  • Condroitina (en varias indicaciones)