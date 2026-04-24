El Ministerio de Salud, mediante la Resolución 695 de 2026, actualizó la lista de lo cubrirá y lo que no las EPS en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), redefiniendo los criterios de cobertura en el sistema. En lo emitido por el Gobierno se prioriza intervenciones esenciales y excluye servicios y productos sin respaldo científico, de uso estético o personal.
Leer también: “El Ministerio de Minas tiene una bomba de tiempo en sus manos”: gremios frente a sobretasa para Air-e
Así las cosas, cirugías y tratamientos con fines estéticos, así como procedimientos sin respaldo clínico, quedan fuera del financiamiento estatal tras la nueva resolución.
Establece la normativa un nuevo listado de 117 servicios y tecnologías que quedan excluidos de la financiación con recursos públicos en salud. El proceso incluyó consultas con asociaciones científicas, expertos, pacientes y la ciudadanía, quienes participaron en sesiones realizadas en 25 departamentos y en Bogotá.
La actualización del listado se fundamenta en la evidencia científica, la seguridad, la eficacia clínica y la pertinencia de cada tecnología. La resolución excluye servicios que carecen de respaldo científico, que no cuentan con autorización competente, que tienen fines meramente cosméticos o que resultan experimentales, según la cartera de protección social.
Los servicios y medicamentos que no cubrirán las EPS
Procedimientos y cirugías estéticas
Todo lo que sea con fines cosméticos o de embellecimiento:
- Rinoplastia estética
- Liposucción
- Mamoplastia estética
- Gluteoplastia
- Blefaroplastia (párpados) por envejecimiento o estética
- Ritidectomía (estiramientos faciales)
- Cliteroplastia, himenoplastia, himenorrafia
- Engrosamiento o alargamiento de pene
- Depilación láser con fines estéticos
- Dermoexfoliación (peelings estéticos)
- Corrección estética de nariz, cejas o arrugas
Fertilidad y reproducción asistida
- Fecundación in vitro (FIV, incluso con ICSI)
- Inseminación artificial
- Tratamientos de reproducción asistida en general
Medicamentos y tratamientos específicos excluidos
- Algunos analgésicos combinados (ej. acetaminofén con codeína u opioides en ciertos contextos)
- Diacereína (ciertos casos de artritis)
- Minoxidil (en alopecia dentro del PBS)
- Buprenorfina en ciertos usos
- Otros medicamentos dependiendo de la indicación clínica
Terapias y procedimientos sin respaldo médico del PBS
- Aromaterapia
- Cámara hiperbárica (en usos no aprobados)
- Estimulación magnética transcraneal (en indicaciones no incluidas)
- Terapia celular no estandarizada
- Terapias “alternativas” no validadas clínicamente
- Terapia libre de gluten como tratamiento médico general
- Inyecciones de secretina
Productos de uso personal o cosmético
- Cremas faciales y corporales cosméticas
- Maquillaje
- Lociones hidratantes
- Toallas higiénicas
- Papel higiénico, toallas húmedas, gel antibacterial
- Productos de aseo personal en general
Suplementos y productos no esenciales
- Vitaminas sin indicación médica específica
- Suplementos dietarios
- Edulcorantes, intensificadores de sabor
- Glucosamina (en varias indicaciones)
- Condroitina (en varias indicaciones)