El Ministerio de Salud, mediante la Resolución 695 de 2026, actualizó la lista de lo cubrirá y lo que no las EPS en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), redefiniendo los criterios de cobertura en el sistema. En lo emitido por el Gobierno se prioriza intervenciones esenciales y excluye servicios y productos sin respaldo científico, de uso estético o personal.

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Así las cosas, cirugías y tratamientos con fines estéticos, así como procedimientos sin respaldo clínico, quedan fuera del financiamiento estatal tras la nueva resolución.

Establece la normativa un nuevo listado de 117 servicios y tecnologías que quedan excluidos de la financiación con recursos públicos en salud. El proceso incluyó consultas con asociaciones científicas, expertos, pacientes y la ciudadanía, quienes participaron en sesiones realizadas en 25 departamentos y en Bogotá.

La actualización del listado se fundamenta en la evidencia científica, la seguridad, la eficacia clínica y la pertinencia de cada tecnología. La resolución excluye servicios que carecen de respaldo científico, que no cuentan con autorización competente, que tienen fines meramente cosméticos o que resultan experimentales, según la cartera de protección social.

Los servicios y medicamentos que no cubrirán las EPS

Procedimientos y cirugías estéticas

Todo lo que sea con fines cosméticos o de embellecimiento:

Rinoplastia estética

Liposucción

Mamoplastia estética

Gluteoplastia

Blefaroplastia (párpados) por envejecimiento o estética

Ritidectomía (estiramientos faciales)

Cliteroplastia, himenoplastia, himenorrafia

Engrosamiento o alargamiento de pene

Depilación láser con fines estéticos

Dermoexfoliación (peelings estéticos)

Corrección estética de nariz, cejas o arrugas

Fertilidad y reproducción asistida

Fecundación in vitro (FIV, incluso con ICSI)

Inseminación artificial

Tratamientos de reproducción asistida en general

Medicamentos y tratamientos específicos excluidos

Algunos analgésicos combinados (ej. acetaminofén con codeína u opioides en ciertos contextos)

Diacereína (ciertos casos de artritis)

Minoxidil (en alopecia dentro del PBS)

Buprenorfina en ciertos usos

Otros medicamentos dependiendo de la indicación clínica

Terapias y procedimientos sin respaldo médico del PBS

Aromaterapia

Cámara hiperbárica (en usos no aprobados)

Estimulación magnética transcraneal (en indicaciones no incluidas)

Terapia celular no estandarizada

Terapias “alternativas” no validadas clínicamente

Terapia libre de gluten como tratamiento médico general

Inyecciones de secretina

Productos de uso personal o cosmético

Cremas faciales y corporales cosméticas

Maquillaje

Lociones hidratantes

Toallas higiénicas

Papel higiénico, toallas húmedas, gel antibacterial

Productos de aseo personal en general

Suplementos y productos no esenciales