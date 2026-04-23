El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que el 23 de marzo se estrelló en Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo y dejó 69 uniformados muertos, chocó con tres árboles cuatro segundos después del despegue, lo que le hizo perder potencia, señala el informe preliminar divulgado este jueves.

“El impacto contra el primer árbol se habría producido entre el fuselaje y una sección de la hélice del motor número tres. Posteriormente, el segundo y tercer árbol habrían sido impactados por la sección izquierda del fuselaje y las hélices de los motores número uno y número dos”, dijo el director de Seguridad Operacional de la FAC, coronel Luis Fernando Giraldo.

Durante la presentación del informe, el oficial indicó que como consecuencia del roce con los árboles y, según el análisis de los restos de los motores, “se observó una pérdida de potencia en el motor uno así como una disminución significativa de potencia en el motor dos”, lo que condujo a “un descenso no controlado” del avión y posterior choque a 2.080 metros del final de la pista.

El informe preliminar, que no ofrece conclusiones sobre la causa del accidente sino que explica lo sucedido en los segundos finales del frustrado vuelo, señala que el peso total del avión era de 133.000 libras al momento del despegue, es decir 6.000 libras menos que las 139.000 autorizadas para esta maniobra.

“Este es un informe preliminar que no tiene el objetivo de establecer conclusiones sino determinar las causas por las que una aeronave que se encontraba en perfectas condiciones, con una tripulación entrenada (...) llegara a chocar con unos árboles, lo que ocasionó pérdida de potencia”, aseguró el coronel Giraldo.

El accidente que dejó 69 uniformados muertos y 57 personas heridas, es considerado la peor tragedia aérea de las Fuerzas Militares colombianas, y ocurrió segundos después de que la aeronave, con 126 personas a bordo, despegara del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, cuando se precipitó a tierra y se incendió tras el impacto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sostenido desde el inicio, sin pruebas, que la antigüedad del avión, de 43 años, pudo ser un factor determinante en el accidente, una hipótesis que ha defendido públicamente pese a que el informe preliminar no establece dichas causas.

Sobre la condiciones del avión, la investigación señala que el último certificado de aeronavegabilidad del aparato fue expedido el 5 de diciembre de 2024 y “se encontraba vigente para la fecha del suceso”.

El mandatario ha expresado su desacuerdo con la versión técnica de la FAC, que asegura que la aeronave se encontraba en condiciones de vuelo, una posición que ha generado debate entre expertos y sectores políticos, que rechazan lo expresado por Petro y han pedido esperar los resultados concluyentes de la investigación antes de señalar responsabilidades.