En el marco de su estrategia contra el crimen organizado, la Policía Metropolitana de Barranquilla ejecutó tres diligencias de allanamiento y registro en distintas localidades de la ciudad, que dejaron como resultado en las últimas horas la captura en flagrancia de siete personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados fueron identificados como Kelly Jhoanna Romero Hernández, Cleverson David Blando Estarita, Luis Argen Lameda Marín, Jesús Salvador Muñoz Correa, José Daniel Cabrera Ardila, Manuel Arturo Fontalvo Olaya y Diego Mario Ruiz Cantillo.

Durante los operativos, desarrollados en los barrios Las Nieves, La Luz y Carrizal, las autoridades incautaron dinero en efectivo, además de 640 dosis de marihuana y 300 dosis de bazuco. Según las investigaciones, los inmuebles intervenidos estarían siendo utilizados al servicio del Grupo Delincuencial Organizado Los Costeños.

De acuerdo con información oficial, los capturados registran un total de 14 anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.

tomada de video Un policía lee los derechos a los capturados.

Las autoridades señalaron que este resultado representa un impacto significativo a las finanzas de las estructuras criminales, con una afectación estimada en cerca de cinco millones de pesos semanales producto del microtráfico.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estas acciones hacen parte de la estrategia institucional para combatir de manera frontal el microtráfico y debilitar las redes delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA o la línea contra el crimen 317 896 5523.