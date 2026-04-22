La tranquilidad del barrio Juan 23, en el municipio de Malambo, se vio interrumpida la tarde del pasado martes luego de que se registrara el homicidio de un hombre que sería propietario de un establecimiento de comercio.

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Según información de las autoridades, la víctima fatal fue identificada como Jorge Luis Rueda Lizcano quien recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

El hecho de sangre se presentó sobre las 5:40 de la tarde del pasado martes cuando hasta la Carrera 1b 20-28 B del sector en mención llegaron dos sujetos armados y en motocicleta abriendo fuego contra Rueda Lizcano.

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Tras esto el hombre, de 37 años, fue auxiliado por moradores de la zona donde se presentó el atentado y llevado de manera inmediata hasta un centro asistencial donde los galenos confirmaron su deceso.

Todo parece indicar que el asesinato estaría relacionado con violencia extorsiva, aunque esta información aún no ha sido verificada de manera oficial.

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Además, el homicidio de Jorge Luis tuvo lugar en un negocio de venta de licores que, según señalan testigos, sería de su propiedad.

La víctima fatal, según registra en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), le figuran cuatro anotaciones judiciales: tres por porte de estupefacientes y una más por falsedad en moneda.