Un hombre fue asesinado en la noche del pasado sábado 18 de abril, en el barrio El Carmen, en el municipio de Malambo. El hecho de sangre se registró en la calle 16 con carrera 1, alrededor de las 6:55 p. m., cuando la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas.

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El hoy occiso fue identificado como Óscar Manuel Hernández Villeros, de 30 años, quien fue sorprendido por un sujeto que lo atacó con arma de fuego, dejándolo tendido en plena vía pública, sobre un andén.

De acuerdo a las autoridades, Óscar Hernández presenta varias heridas de bala. Asimismo la Policía indicó que la víctima no cuenta con anotaciones en el sistema SPOA, sin embargo, “podría cumplir funciones de armero del GDO Los Pepes”, ya que esta organización criminal tiene injerencia en la zona.