Un ciudadano extranjero fue encontrado sin vida en una vivienda de la urbanización La Nevada, en la ciudad de Santa Marta, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

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De acuerdo con información suministrada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el hallazgo se registró hacia las 3:04 de la tarde del viernes 17 de abril, luego de que una patrulla policial alertara sobre la presencia de un cuerpo en el interior de una residencia, ubicada en la manzana 3, casa 37 de ese sector.

La víctima fue identificada como Eberhard Rudolf Schopf, ciudadano alemán de 48 años. Según el reporte preliminar, el hombre fue encontrado sin signos vitales en el interior de un baño de la vivienda.

Durante la inspección técnica al cadáver, los investigadores evidenciaron la presencia de un torniquete y una jeringa en el brazo izquierdo del fallecido, lo que lleva a presumir, de manera inicial, una posible sobredosis como causa de la muerte.

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No obstante, las autoridades aclararon que será el dictamen oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el que determine con precisión las causas del deceso.

El CTI adelantó la fijación del lugar de los hechos, así como la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El caso quedó en manos de la autoridad competente, mientras el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si se trató de una muerte accidental o si existen otros factores asociados.