Hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía fue trasladado en las últimas horas un motorizado que protagonizó un violento ataque contra un funcionario de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de la Alcaldía de Barranquilla.

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A través de un comunicado difundido este viernes 17 de abril, la Policía Metropolitana de Barranquilla comunicó que el caso se presentó frente al CAI de la Plaza de Paz, en medio de planes de vigilancia y control vehicular en el corredor de la carrera 45.

Al parecer, el hombre habría sido requerido por funcionarios de Tránsito y, en medio de un alto grado de exaltación, este agredió con una tonfa o bastón policial a la autoridad.

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“Un llamado recibido a través de la central de radio alertó sobre una situación de un individuo se encontraba agrediendo a agentes de tránsito, que realizaban un puesto de control en la carrera 45 con calle 50.

De manera inmediata, uniformados se desplazaron al lugar, donde observaron a un hombre en alto grado de exaltación, quien fue señalado directamente por los funcionarios como el presunto agresor. Tras verificar la situación, se procedió a su identificación y a materializar su captura por el delito de violencia contra servidor público”, detalló un breve reporte enviado por la autoridad policial a través de sus canales.

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Luego indicó que el capturado fue trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Rechazamos de manera contundente cualquier agresión contra servidores públicos. Continuaremos actuando con firmeza para garantizar el respeto a la autoridad y la seguridad de todos los ciudadanos”.