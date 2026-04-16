La violencia volvió a golpear a Barranquilla en la tarde de este miércoles 15 de abril, cuando un adolescente de 17 años fue asesinado con arma de fuego en el barrio Carrizal, al sur de la ciudad.

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El hecho, que según el informe preliminar de la Policía se registró hacia las 2:15 p. m., es materia de investigación por parte de las autoridades, que adelantan labores para esclarecer tanto los móviles como la identidad de los responsables.

La víctima fue identificada como Gabriel Antonio Conrado Coba, de nacionalidad venezolana, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

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De acuerdo con lo que se conoció, el crimen ocurrió en el exterior de una tienda ubicada en la calle 49E con carrera 3E, en una zona residencial donde, según información oficial, existe presencia de estructuras criminales.

El ataque ocurrió cuando la víctima caminaba por el sector y fue interceptada por un hombre armado

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se desplazaba a pie cuando fue abordado por un individuo que descendió de una motocicleta. El agresor, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó contra la víctima, dejándola tendida en el lugar.

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Tras el ataque, el responsable huyó, mientras residentes del sector alertaban a las autoridades. La reacción institucional permitió iniciar de inmediato los actos urgentes y el aseguramiento de la escena.

La víctima habría sido citada previamente al lugar donde ocurrió el homicidio

Uno de los elementos que analizan los investigadores apunta a que el adolescente habría llegado al sitio tras ser citado, presuntamente, por su pareja sentimental. Esta información hace parte de las verificaciones en curso y podría resultar clave para reconstruir las circunstancias previas al crimen.

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Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan en la recolección de testimonios y evidencias que permitan establecer si hubo premeditación o participación de terceros en la citación.

Adicionalmente, como parte del proceso investigativo, unidades especializadas adelantan la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el objetivo de identificar al agresor y establecer la ruta de escape tras el ataque.

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Los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que lidera las diligencias judiciales correspondientes para el esclarecimiento del caso.

Investigan si el crimen de adolescente en Carrizal estaría vinculado a conflicto entre pandillas

Dentro de las líneas de investigación, se ha establecido que el joven estaría vinculado a una pandilla del sector. Además, registros indican que en octubre de 2025 habría protagonizado una agresión con arma blanca contra un integrante de un grupo rival identificado como ‘FMK’.

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A estos antecedentes se suma que la víctima figuraba como objetivo en un panfleto amenazante que circuló en el sector a mediados de diciembre de 2025, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales.

Asimismo, se conoció que el adolescente contaba con un permiso especial de permanencia en el país y registraba una anotación judicial en el sistema SPOA por el delito de homicidio.

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Adicionalmente, las autoridades señalaron que el sector donde ocurrió el homicidio presenta injerencia del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, estructura que, según información de las autoridades, opera bajo el mando de alias Cachetes. Su posible vinculación al crimen también es materia de investigación.