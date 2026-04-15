En la mañana de este 15 de abril se registró un violento ataque sicarial que cobró la vida de un joven en el barrio Santo Domingo de Guzmán, localidad Suroccidente de Barranquilla.

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De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, a eso de las 8:50 a. m., Manuel Agustín Llanos Batista, de 25 años de edad, se encontraba laborando en la llantería ‘Cristo Rey’, situada en la carrera 5C con calle 90 esquina.

En ese momento fue abordado por una persona que le disparó en repetidas ocasiones en la cabeza, provocándole así la muerte en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información oficial, la víctima registraba una anotación judicial por el delito de violencia contra servidor público.

Las autoridades indicaron que el caso es materia de investigación y que se adelantan labores de verificación y revisión de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del crimen.

Asimismo, se conoció que el sector donde ocurrieron los hechos tiene injerencia criminal por el grupo ‘Los Costeños’.

Los actos urgentes fueron asumidos por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelantan las diligencias correspondientes.