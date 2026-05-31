En horas de la tarde de este sábado 30 de mayo fue asesinado a balazos un barbero cuando atendía a un cliente en el interior de su negocio ubicado en la transversal 1E con calle 74, en el barrio Santo Domingo.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Elian Emiath Hernández Martínez, de 26 años de edad. El lesionado responde al nombre de Nicolás de Jesús Berrío Martínez, de 58 años.

De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, las víctimas se encontraban en el inmueble antes mencionado a eso de las 5:50 p. m., cuando Elian Emiath le cortaba el cabello al señor Nicolás de Jesús.

De forma repentina, un sujeto a pie irrumpió en la vivienda portando un arma de fuego y, sin mediar palabra, los atacó a balazos, para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

Ambos hombres fueron trasladados de urgencia hasta la Clínica San Ignacio, pero el joven de 26 años ingresó sin signos vitales. Por otro lado, Berrío Martínez alcanzó a ser estabilizado, quedando estable.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que Elian Hernández registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes con fecha del año 2025.

Asimismo, Inteligencia reveló que, en el sector donde ocurrió el crimen, tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Pepes, bajo el mando de alias El Ñía, quien sería un jefe de zona.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y lograr esclarecer los móviles del hecho de sangre.