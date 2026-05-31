Los colombianos elegirán este domingo 31 de mayo al próximo presidente de la República. Desde tempranas horas, los ciudadanos acudieron a las urnas electorales para ejercer su derecho al voto. Las autoridades han reportado gran afluencia de votantes en la región Caribe.

Departamento de La Guajira

Jornada electoral presidencial en La Guajira transcurre con normalidad

4.000 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados para brindar acompañamiento en los 218 puestos de votación habilitados en los 15 municipios del departamento.

Con la presencia de autoridades civiles, militares, electorales, organismos de control y representantes de entidades del orden nacional, departamental y municipal, el gobernador Jairo Aguilar Deluque instaló oficialmente la jornada de elecciones presidenciales 2026 en el departamento de La Guajira.

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Durante el acto, el mandatario destacó el trabajo de coordinación adelantado por la Gobernación de La Guajira a través del Comité de Seguimiento Electoral, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías municipales y demás instituciones responsables de garantizar el normal desarrollo de los comicios.

“Hoy están dadas las condiciones para que los guajiros ejerzan su derecho al voto con tranquilidad y garantías. Hemos dispuesto toda la capacidad institucional necesaria para acompañar esta jornada y responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse”, expresó el gobernador Jairo Aguilar Deluque.

Asimismo, recordó que más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados para brindar acompañamiento en los 218 puestos de votación habilitados en los 15 municipios del departamento. De igual manera, señaló que el Puesto de Mando Unificado (PMU) permanecerá activo durante toda la jornada para realizar seguimiento permanente al proceso electoral, atender cualquier eventualidad y fortalecer la coordinación interinstitucional.

El gobernador también destacó la implementación de medidas preventivas como el cierre fronterizo en el municipio de Maicao y las disposiciones de ley seca adoptadas por las autoridades competentes para preservar el orden público y brindar garantías a los ciudadanos.

Finalmente, hizo un llamado a los guajiros para que participen de manera libre, responsable y pacífica en esta jornada democrática, contribuyendo al desarrollo de unas elecciones transparentes, seguras y en completa normalidad.

Cortesía Centro de votación en La Guajira.

Departamento de Córdoba

Instalado PMU Departamental de Córdoba para garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales

La viceministra de Defensa, Angélica Verbel López, delegada por la Presidencia de la República, es quien lidera el PMU de su natal Córdoba.

En el marco de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia que se desarrollan este domingo 31 de mayo, la Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería y el Departamento de Policía Córdoba, en articulación con las autoridades departamentales, instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) Departamental.

Desde este sitio, en el Comando de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, las autoridades le hacen seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio cordobés, es decir, en los 30 municipios.

“Este espacio de coordinación estratégica tiene como objetivo garantizar la articulación interinstitucional para el monitoreo constante de los comicios, permitiendo una respuesta inmediata y efectiva ante cualquier situación que pueda afectar el orden público o el normal desarrollo del proceso democrático”, dijo el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Metropolitana de Montería.

A través del PMU, las autoridades realizan un seguimiento en tiempo real a las condiciones de seguridad en los municipios del departamento, evaluando permanentemente el comportamiento de la jornada y adoptando las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, transparencia y plena convivencia.

“Desde la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, en coordinación con el Departamento de Policía Córdoba y las demás autoridades, mantenemos un monitoreo permanente de la jornada electoral a través del Puesto de Mando Unificado Departamental. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad de los ciudadanos, la protección del proceso democrático y la preservación del orden público para que estas elecciones se desarrollen con total normalidad y transparencia en todo el territorio”, anotó el coronel Héctor Ruiz Arias.

Por su parte el comandante del Departamento de Policía Córdoba, coronel Fernando Guzmán Ramos, sostuvo que tras dos horas de la apertura de las urnas la jornada se desarrolla con normalidad.

Sin embargo, reportó “que la jornada electoral comenzó sin novedades en los puestos de votación. Durante el transcurso de la misma se gestionaron oportunamente situaciones puntuales, como fallas en el fluido eléctrico registradas en dos mesas de votación, las cuales ya fueron atendidas. Al momento, todo se desarrolla con normalidad”.

Cortesía Policía de Montería Instalan PMU en Córdoba.

“En Córdoba están dadas las garantías para que los ciudadanos voten libres y en tranquilidad”: gobernador

Para esta jornada electoral, Córdoba cuenta con 594 puestos de votación habilitados para que 1.394.973 ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio.

Desde el colegio La Salle, puesto censo de la ciudad de Montería, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, presidió los actos protocolarios con los que se dio apertura, de manera oficial, a la jornada electoral de este domingo, 31 de mayo.

Durante el evento de instalación el mandatario departamental destacó que en Córdoba están dadas las garantías para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, gracias al trabajo articulado con la Fuerza Pública y demás instituciones responsables del proceso electoral en esta primera vuelta presidencial.

Asimismo, hizo un llamado a los cordobeses a respetar los resultados y vivir con respeto este ejercicio democrático.

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“Hoy es un día muy importante porque los colombianos, hombres y mujeres, podremos salir de manera libre a elegir a esa persona que manejará los destinos de nuestro país, y sea quien llegue, de la colectividad que llegue, la invitación que le hacemos los gobernadores y alcaldes del país, es que trabajemos de la mano por la transformación de los territorios, y garanticemos inversiones que generen condiciones para que crezcan las oportunidades en las regiones de Colombia”, señaló Zuleta Bechara.

También agradeció el compromiso de la Fuerza Pública y de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, que, desde sus competencias contribuyen a garantizar el orden público y el normal desarrollo de las elecciones.

“Hasta el momento en el departamento de Córdoba no tenemos hechos que alteren el orden público, por eso el mensaje para los cordobeses es que salgan a votar de forma masiva, libre y tranquila”, reiteró.

Gobernación de Córdoba Garantías para los votantes en Córdoba.

La Policía blinda a Córdoba en estas elecciones

En el marco de las elecciones de este domingo 31 de mayo, la Policía Nacional en el departamento de Córdoba tiene activo su Plan Democracia “Voto Seguro”, una estrategia orientada a garantizar la seguridad, la transparencia del proceso electoral y el libre ejercicio del derecho al voto de todos los ciudadanos.

Para esta jornada democrática, la institución dispuso más de 1.055 uniformados que estarán desplegados en todo el territorio cordobés (Jurisdicción Departamento de Policía Córdoba). En total, se habilitaron 2.011 mesas de votación, de las cuales 1.355 son urbanas y 656 son rurales, distribuidas en 274 puestos de votación (85 urbanos y 189 rurales). Además, se brindará seguridad en sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en los dispositivos para el traslado del material electoral.

El objetivo principal de este operativo es proteger a los votantes, custodiar el material electoral y garantizar el normal desarrollo de la jornada, actuando bajo los principios de legalidad, neutralidad y respeto por los derechos ciudadanos. Es importante recordar que los uniformados no intervienen en el proceso de votación ni en los escrutinios, garantizando así la independencia del proceso democrático.

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Asimismo, dentro del Plan Democracia “Voto Seguro”, la Policía Nacional mantiene especial vigilancia frente a los siguientes 16 delitos electorales: Perturbación del certamen electoral, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude en inscripción de cedulas, elección ilícita de candidatos, corrupción al sufragante, tráfico de votos, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento, mora en la entrega de documentos, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, denegación de inscripción, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, omisión de información del aportante.

Finalmente, invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que afecte el proceso electoral a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y la Línea Anticorrupción 157.

Con este despliegue institucional, la Policía Nacional reitera su compromiso de garantizar unas elecciones seguras, transparentes y en completa tranquilidad para todos los cordobeses.

Cortesía Policía de Córdoba

Departamento del Cesar

Dieron apertura a las elecciones presidenciales en el Cesar

Más de 900.000 ciudadanos están aptos para ejercer su derecho al voto en esta región del país.

Desde el Colegio Nacional Loperena en Valledupar, las autoridades nacionales, departamentales, municipales, estatales, junto con el acompañamiento de veedurías internacionales, dieron apertura a la jornada electoral de este 31 de mayo para la elección presidencial en primera vuelta.

En el Cesar son 929.139 ciudadanos los aptos para ejercer su derecho al voto, para lo cual fueron instaladas 2.754 mesas en 300 puestos de votación. En cuanto a la capital están 96 mesas en 71 puestos de votación distribuidos en zonas rurales y urbanas.

En cuanto al área metropolitana de Valledupar, integrada por los municipios de Pueblo Bello, Codazzi, La Paz, San Diego, Manaure, y la capital del Cesar, hay desplegados 1.300 efectivos de la Policía Nacional.

Por su parte, el Ejército Nacional a indicado que son más de 4.000 hombres desplegados en el Cesar y La Guajira para brindar seguridad durante la jornada electoral y hasta que la Registraduría Nacional lo requiera en el proceso de conteo de votos.

Es de indicar que hay especial atención en materia de seguridad en la vereda Los Llanos, jurisdicción de Pailitas, donde el pasado viernes el Batallón de Alta Montaña N°3, fue atacado con explosivos lanzados con drones, y un soldado resultó afectado. El puesto de votación en este lugar no fue trasladado, por lo que se encuentra habitado para que la comunidad pueda sufragar.

Hacia las 4:00 de la tarde se espera que se cierren las urnas electorales a nivel nacional.

Cortesía

Departamento de Sucre

Reportan baja afluencia de votantes en los puestos de Sincelejo

Transcurridas más de tres horas de la apertura de las urnas de este domingo 31 de mayo se registra una baja considerable en la afluencia de votantes a los puestos en los que les corresponde ejercer su derecho democrático.

A diferencia de las pasadas elecciones legislativas cuando el flujo de votantes y hasta de líderes de partidos y candidatos llenaba tanto la parte interna como externa de los puestos de votación, en esta ocasión no hay ni siquiera filas, por lo que el ciudadano no tarda más de 10 minutos en ir a elegir.

Puestos de votación como el de la Institución Educativa Antonio Lenis, en Sincelejo, que tiene 41 mesas con más de 14 mil 500 personas aptas para sufragar tuvo un lleno entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, desde entonces la presencia de los votantes ha sido fraccionada.

Una misma situación se registra en otros puestos como el de la Institución Educativa Normal Superior, Francisco de Paula Santander, Institución Educativa San Vicente y el Centro Educativo Regional de Sucre.

EL HERALDO Reportan baja afluencia de votantes en Sincelejo.

Lluvias

La afluencia de votantes podría ser más baja, incluso nula, por ejemplo en la ciudad de Sinceleio, si se tiene en cuenta que ya se registran lluvias en algunas zonas.

A propósito de ello, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que “se espera un incremento de las lluvias en sectores del sur del litoral Caribe, la región Pacífica y algunas zonas de la región Andina”.

Además, se mantienen alertas por crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, así como alertas por movimientos en masa en sectores de Chocó, Santander y Meta.

Y actualmente, la Sala de Crisis hace seguimiento a 18 emergencias activas, de las cuales 11 corresponden a inundaciones. Los departamentos con mayores afectaciones son Chocó, Caquetá, Casanare y Sucre.

La UNGRD indica que ninguna de las emergencias descritas representa afectación directa a la jornada electoral ni al funcionamiento de los puestos de votación.

La MOE denuncia presunto cobro de votos en Sucre

El coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el departamento de Sucre, José Fredy Aguilera, hizo pública la denuncia sobre presunta cobra de votos que le fue instaurada a la entidad.

De acuerdo con el funcionario, “hay denuncias de ciudadanos que están acusando a un grupo de empresarios, coordinado por un exconcejal de Sincelejo, de estar comprando votos en favor de un candidato”.

Dicha compra, dice la MOE, se estaría efectuando en la sede de una empresa en Sincelejo.

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“Los insté a que lleven esa denuncia a instancia de la plataforma Pilas con el Voto para que las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes”, dijo Aguilera.

A su vez informó que una situación similar se estaría registrando en los municipios de San Marcos, Corozal, San Pedro y algunos de la subregión Mojana.

María Victoria Bustamante La MOE denuncia presunto cobro de votos en Sucre.

Sincelejanos madrugaron a votar

Una hora antes de que se abrieran las urnas de estas elecciones presidenciales en la ciudad de Sincelejo ya los puestos de votación registraban una gran aglomeración de ciudadanos listos para ejercer su derecho al voto.

En la Institución Educativa Antonio Lenis, situada en los alrededores de la Plaza de Majagual, donde además las autoridades aperturaron esta jornada, los ciudadanos llegaron desde las 7:00 de la mañana a ejercer su derecho al voto.

En este puesto de votación hay instaladas 41 mesas en las que pueden sufragar más de 14 mil 500 ciudadanos, en su mayoría, adultos mayores.

La Registraduría en Sucre reporta normalidad en los comicios electorales en los 26 municipios.

De otra parte, ya fue instalado en la sede del Comando de la Policía, el Puesto de Mando Unificado, con presencia de la delegada de la Presidencia, Cielo Rusinque.