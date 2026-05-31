Este domingo 31 de mayo, el departamento de Córdoba cuenta con un estricto esquema de seguridad para el desarrollo de los comicios. La Policía Nacional puso en marcha el Plan Democracia “Voto Seguro”, una estrategia integral que despliega a más de 1.055 uniformados en los 30 municipios de la región con el fin de velar por el orden público y permitir que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto.

El operativo no solo se concentra en las urnas, sino que también abarca la protección de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el acompañamiento logístico en los dispositivos de traslado del material electoral, asegurando un desarrollo completamente normal de la jornada democrática bajo principios de legalidad y neutralidad.

Para cubrir de manera integral el territorio cordobés bajo la jurisdicción del Departamento de Policía Córdoba, las autoridades coordinan la vigilancia en un total de 274 puestos de votación. Esta infraestructura electoral se divide en 85 puntos urbanos y 189 ubicados en zonas rurales, garantizando la cobertura de seguridad tanto en las cabeceras municipales como en las áreas más alejadas.

Dentro de estos puestos, se encuentran habilitadas 2.011 mesas de votación. La distribución contempla 1.355 mesas en los cascos urbanos y 656 en los sectores rurales. Toda esta logística se realiza con el compromiso de respetar los derechos ciudadanos, por lo que se ha enfatizado que el personal policial no interviene en las votaciones ni en los escrutinios, asegurando así la total independencia del proceso.

Las autoridades mantienen estricta vigilancia sobre 16 delitos electorales

Uno de los pilares de este despliegue es la prevención y el control de conductas ilegales que puedan alterar los resultados o presionar a los votantes. La Policía Nacional mantiene una supervisión rigurosa frente a 16 delitos electorales específicos, entre los que se destacan la perturbación del certamen, el constreñimiento, el fraude al sufragante y el fraude en la inscripción de cédulas.

Asimismo, los uniformados permanecen alerta ante situaciones de corrupción al sufragante, tráfico de votos, voto fraudulento o su favorecimiento, la mora en la entrega de documentos y la alteración de resultados. El control también se extiende a la elección ilícita de candidatos, el ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, la denegación de inscripción, la financiación de campañas con fuentes prohibidas, la violación de los topes de gastos y la omisión de información del aportante.

Los ciudadanos disponen de canales institucionales para denunciar irregularidades

Con el objetivo de mantener la transparencia y la tranquilidad en todo el departamento, se hace un llamado a los cordobeses a reportar de manera inmediata cualquier anomalía o sospecha que detecten durante la jornada de este domingo.

Para facilitar la atención de estos casos, las autoridades recuerdan que se encuentran completamente habilitadas la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y la Línea Anticorrupción 157. A través de estos canales, la ciudadanía puede ejercer una veeduría activa, consolidando un esfuerzo conjunto entre la población y las instituciones para asegurar un proceso electoral transparente y en completa paz.