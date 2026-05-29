Los docentes de las instituciones educativas vinculadas a programa “Al Inglés dile Yes”, iniciativa liderada por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, e implementada por la gobernación de Córdoba, recibieron la certificación que los acredita como maestros capacitados para seguir fortaleciendo la enseñanza del inglés en las aulas del departamento.

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La entrega reconoce la formación de 80 docentes de siete municipios con vocación y potencial turístico como Ayapel, Moñitos, Puerto Escondido, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento y San Pelayo, que continúan impulsando el bilingüismo y la enseñanza de un segundo idioma para más de 33.000 estudiantes.

Como parte de esta apuesta educativa, los maestros recibieron 100 horas de formación en inglés y participaron en talleres especializados enfocados en currículo, competencias comunicativas y metodologías de enseñanza, además de contar con material didáctico y pedagógico para complementar su labor en las instituciones educativas oficiales.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Yeimi Chamorro, docente de la Institución Educativa Santa Teresita, del municipio de San Pelayo, destacó el impacto de esta iniciativa en su ejercicio pedagógico. “Este programa ha fortalecido nuestras competencias comunicativas en lengua extranjera y nos ha brindado herramientas importantes para seguir enseñando inglés, especialmente desde básica primaria, donde el aprendizaje del idioma representa un gran reto en muchas instituciones públicas”, expresó.

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Por su parte, la secretaria de Educación departamental, Ángela Muñoz, resaltó que esta iniciativa hace parte de la apuesta del gobernador Erasmo Zuleta por fortalecer la calidad educativa, ampliar oportunidades y disminuir brechas en el sector educativo público.

Agregó que la meta es seguir ampliando el alcance del programa “Al Inglés dile Yes”, y llegar progresivamente a los 27 municipios no certificados del departamento para impactar a miles de estudiantes cordobeses.