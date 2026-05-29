Las predicciones de Mhoni Vidente continúan despertando interés entre miles de personas que buscan orientación en temas relacionados con el amor, el dinero, el trabajo y la salud.

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Para este viernes 29 de mayo de 2026, la astróloga anticipa movimientos importantes en varios signos del zodiaco, especialmente en aspectos emocionales, laborales y espirituales.

Aries

Mhoni Vidente señala que Aries tendrá una jornada favorable para iniciar proyectos, viajar y asumir nuevos retos. La influencia positiva de Júpiter podría traer suerte y protección frente a situaciones complicadas.

Tauro

Las oportunidades económicas y laborales estarán bien aspectadas para Tauro. Sin embargo, en el plano sentimental podrían surgir decepciones o situaciones que obliguen a ver la realidad con mayor claridad.

Géminis

El día podría traer desilusiones relacionadas con amistades o relaciones personales. Aun así, la astróloga asegura que nuevos vínculos importantes llegarán para compensar esas pérdidas.

Cáncer

Las emociones estarán intensas para los nacidos bajo este signo. Algunas situaciones en el amor o la amistad podrían generar tristeza, aunque también llegarán aprendizajes importantes.

Leo

Leo enfrentará momentos de reflexión emocional. Aunque ciertas expectativas no salgan como esperaba, el día servirá para aclarar relaciones y fortalecer su crecimiento personal.

Virgo

Aunque el trabajo y la vida social marcharán bien, Virgo podría sentirse melancólico o preocupado durante parte del día. Según Mhoni Vidente, la segunda mitad de la jornada traerá mayor tranquilidad.

Libra

La astróloga indica que Libra vivirá momentos de sensibilidad emocional, aunque logrará resolver problemas importantes en el trabajo y recuperar estabilidad hacia el final del día.

Escorpio

Escorpio podría mostrarse más desconfiado de lo habitual. Sin embargo, las preocupaciones relacionadas con traiciones o conflictos no tendrían el impacto negativo que imagina. El esfuerzo laboral dará resultados.

Sagitario

La influencia de Júpiter favorecerá especialmente a Sagitario. Será un día positivo para el amor, las amistades y los asuntos profesionales, siempre que mantenga la paciencia y el equilibrio.

Capricornio

La jornada traerá noticias inesperadas en temas laborales y financieros. Aunque algunos proyectos podrían no salir como esperaba, con el tiempo entenderá que ciertos cambios serán beneficiosos.

Acuario

Acuario sentirá necesidad de aislarse un poco del entorno para enfocarse en asuntos personales y emocionales. A pesar de ello, el día será productivo y positivo.

Piscis

Piscis podría cerrar la semana con una alegría inesperada relacionada con el trabajo o la vida sentimental. Los esfuerzos y sacrificios realizados en el pasado comenzarían a dar frutos.