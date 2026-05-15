El inicio del fin de semana llega acompañado de nuevas energías para los signos del zodíaco.

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De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, algunos vivirán días de tranquilidad y oportunidades, mientras otros deberán enfrentar emociones intensas, decisiones importantes o cambios inesperados.

Aries

Este signo deberá manejar la ansiedad y evitar actuar impulsivamente. Aunque algunos planes podrían demorarse más de lo esperado, la paciencia será clave para evitar errores y mantener estabilidad en temas personales y laborales.

Tauro

Las energías positivas favorecerán especialmente las relaciones personales y profesionales. Personas cercanas podrían convertirse en apoyo importante para resolver problemas o abrir nuevas oportunidades.

Géminis

El cierre de semana traerá noticias alentadoras y una sensación de tranquilidad. Todo comenzará a acomodarse a favor de este signo, especialmente en asuntos relacionados con trabajo y proyectos pendientes.

Cáncer

Después de varios días de tensión, llegará un periodo de mayor calma. Los esfuerzos realizados durante mucho tiempo finalmente comenzarán a mostrar resultados positivos.

Leo

Habrá avances importantes en temas económicos y laborales. Sin embargo, emocionalmente podría sentirse más sensible o agotado, por lo que será importante cuidar el bienestar personal.

Virgo

Varias situaciones empezarán a fluir con más facilidad. Además, podrían aparecer noticias positivas relacionadas con dinero o estabilidad financiera.

Libra

El día traerá algunas decepciones relacionadas con personas cercanas. Aun así, estas situaciones ayudarán a identificar quiénes realmente merecen confianza.

Escorpio

Será una jornada favorable para viajes, cambios o desplazamientos importantes. También habrá buenas noticias en temas sentimentales y oportunidades inesperadas.

Sagitario

Comenzará a liberarse de problemas y tensiones acumuladas. Obstáculos laborales o personas conflictivas perderán fuerza, permitiendo recuperar tranquilidad.

Capricornio

Aunque el panorama general será positivo, este signo deberá mantenerse alerta frente a personas con malas intenciones. La prudencia será fundamental.

Acuario

Finalmente podrá salir de una situación complicada que venía afectando sus planes. La combinación entre esfuerzo personal y buena suerte marcará este cierre de semana.

Piscis

Será uno de los signos más favorecidos. El amor, el trabajo y las finanzas avanzarán positivamente, mientras el estado de ánimo ayudará a fortalecer relaciones y tomar buenas decisiones.