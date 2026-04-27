El inicio de semana llega con energías intensas y decisiones importantes para todos los signos del zodiaco.

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La reconocida astróloga Mhoni Vidente revela qué aspectos debes cuidar y cuáles oportunidades aprovechar en este día.

Aries

Hoy es un punto de quiebre. Debes tomar decisiones importantes sin postergarlas, ya que el tiempo juega en tu contra. En el amor, evita el control excesivo; la confianza será clave para mantener la estabilidad.

Tauro

Podrías sentirte inseguro, pero eso no define tu valor. Es momento de cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades sentimentales.

Géminis

Tu estado de ánimo podría llevarte a discusiones innecesarias. Lo mejor será mantener la calma. En el amor, dale espacio a tu pareja para evitar tensiones.

Cáncer

Los cambios recientes en tu rutina están dando resultados positivos. En el amor y el trabajo, mantener el equilibrio será la clave del éxito.

Leo

No es un día para arriesgar, especialmente en temas de salud. Aun así, tu magnetismo en el amor estará en su mejor momento.

Virgo

Se acercan retos que pondrán a prueba tus capacidades. En el trabajo, deberás esforzarte al máximo para cumplir con lo esperado.

Libra

Es un día ideal para reorganizar tu rutina y mejorar tu bienestar. Tu habilidad para comunicarte será clave en relaciones y oportunidades personales.

Escorpio

Tu concentración estará en su punto máximo. Aprovecha este enfoque para avanzar en tus metas. También es un buen momento para atraer abundancia y proyectarte hacia objetivos más grandes.

Sagitario

Tu relación necesita cambios urgentes. La rutina podría afectar el vínculo si no haces algo distinto. Cuida tus palabras, ya que podrías generar conflictos sin darte cuenta.

Capricornio

No ignores molestias respiratorias; es importante atenderlas a tiempo. El cansancio también podría afectar tu estado emocional.

Acuario

Evita cargar con culpas que no te corresponden en el amor. En el trabajo, necesitas ser más firme con quienes dependen de ti.

Piscis

Este día te ayudará a reconocer tus límites, lo cual será positivo para tu crecimiento personal. En pareja, es momento de dedicar tiempo de calidad.