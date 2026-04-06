Según la astróloga Mhoni Vidente este lunes 6 de abril inicia una semana marcada por movimientos energéticos que estarán relacionados con oportunidades de crecimiento personal, estabilidad emocional y mejoras económicas.

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Indicó que las predicciones para cada signo del zodiaco apuntan a un momento ideal para tomar decisiones, cerrar ciclos y enfocarse en nuevas metas.

Aries

Según Mhoni Vidente, Aries inicia la semana con energías intensas que invitan a protegerse de malas vibras y enfocarse en pensamientos positivos. Es un buen momento para renovarse y abrirse a oportunidades económicas inesperadas. Número de la suerte: 43

Tauro

Tauro enfrenta un día clave para ordenar sus finanzas y dejar atrás preocupaciones económicas. Es momento de tomar decisiones firmes, negociar y construir nuevas bases para el futuro. Número de la suerte: 87

Géminis

Géminis tendrá una jornada favorable para destacar en el trabajo y tomar decisiones con claridad. La energía del día impulsa la confianza y el equilibrio emocional. Número de la suerte: 15

Cáncer

Para Cáncer, se abre un ciclo de crecimiento y resultados positivos. Es importante enfocarse en el bienestar personal y evitar conflictos innecesarios. Número de la suerte: 08

Leo

Leo recibe señales de estabilidad y evolución. Es un momento ideal para visualizar metas y trabajar en proyectos que impulsen su desarrollo profesional. Número de la suerte: 54

Virgo

Virgo entra en una etapa de retos que traerán crecimiento. La clave será confiar en sus habilidades y atreverse a explorar nuevas oportunidades. Número de la suerte: 23

Libra

Libra debe enfocarse y evitar distracciones. Es un día para tomar decisiones importantes y priorizar su bienestar personal y emocional. Número de la suerte: 11

Escorpión

Escorpión necesita cuidar su paz mental y no dejarse afectar por chismes o conflictos externos. El enfoque debe estar en su crecimiento personal. Número de la suerte: 39

Sagitario

Sagitario debe mantener el equilibrio emocional y evitar actuar por impulso. Es un día para avanzar con calma hacia sus objetivos. Número de la suerte: 56

Capricornio

Capricornio atraviesa una etapa de éxito, pero se recomienda discreción con sus planes. La protección energética será clave para avanzar. Número de la suerte: 29

Acuario

Acuario vive un momento de intuición y claridad. Es ideal para replantear metas y enfocarse en proyectos personales importantes. Número de la suerte: 00

Piscis

Piscis debe cerrar ciclos del pasado y avanzar con madurez. La energía del día favorece nuevos comienzos y decisiones conscientes. Número de la suerte: 19