La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el cierre de abril de 2026, incluyendo los números de la suerte, los signos compatibles y los mensajes que marcarán el rumbo de los próximos días.

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A través de su canal oficial, la tarotista ofreció una guía completa para cada signo del zodiaco, con recomendaciones enfocadas en el amor, el dinero y el crecimiento personal.

Aries

Es momento de enfocarte en mejorar tu estabilidad económica y personal. La disciplina y el ahorro serán claves, así como mantener hábitos saludables y una conexión espiritual que te ayude a tomar mejores decisiones. Números de la suerte: 06, 07 y 36.

Tauro

Necesitas encontrar calma interior. Evita sobrepensar y hablar de más, ya que podrías generar conflictos innecesarios. Resolver asuntos pendientes será fundamental para avanzar. Números de la suerte: 02, 09 y 40.

Géminis

La claridad será tu mejor herramienta. Se avecinan noticias importantes en el trabajo, por lo que debes confiar en tu capacidad y definir bien tus objetivos. Números de la suerte: 27, 43 y 55.

Cáncer

Es tiempo de dejar atrás el pasado y actuar con autenticidad. Tendrás oportunidades de crecimiento si te enfocas en resolver temas pendientes y proyectarte hacia el futuro. Números de la suerte: 01, 04 y 32.

Leo

Debes pensar en grande y visualizar metas ambiciosas. Podrías conectar con personas influyentes, pero será importante evitar relaciones complicadas o prohibidas. Números de la suerte: 11, 30 y 34.

Virgo

La renovación será clave. Cambios en tu imagen o actitud pueden abrirte puertas importantes, incluso oportunidades laborales fuera de tu entorno habitual. Números de la suerte: 10, 19 y 22.

Libra

La energía favorece el amor y la estabilidad emocional. Podrías encontrar una conexión especial que te acerque a una relación más equilibrada. Números de la suerte: 14, 17 y 59.

Escorpio

Se avecinan cambios importantes, incluyendo la posibilidad de un viaje. Es momento de soltar lo que ya no aporta a tu vida y abrirte a nuevas experiencias. Números de la suerte: 23, 41 y 58.

Sagitario

Necesitas ser más flexible para evitar conflictos. Adaptarte a nuevas situaciones te permitirá visualizar un futuro más positivo y alcanzar tus metas. Números de la suerte: 03, 16 y 20.

Capricornio

Mantén la calma ante situaciones de estrés. Tu esfuerzo comenzará a dar resultados, por lo que es importante no perder el enfoque. Números de la suerte: 26, 31 y 47.

Acuario

Se presentan oportunidades económicas y personales. Además, podrías vivir un momento importante en el amor, con posibilidades de compromiso. Números de la suerte: 13, 21 y 42.

Piscis

El 1 de mayo será un día especial para manifestar deseos. Mantén una actitud positiva, evita conflictos y organiza mejor tu tiempo para alcanzar tus objetivos. Números de la suerte: 08, 12 y 20.