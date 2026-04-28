La JEP informó este martes que en el marco de la investigación regional del Caso 07, sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas y otros graves crímenes ocurridos en la vida intrafilas, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a 20 exintegrantes de las FARC a reconocer su responsabilidad.

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Los imputados pertenecieron a los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y al Comando Conjunto Central, y fueron identificados como máximos responsables por su liderazgo regional o su participación determinante en las distintas expresiones de este patrón macrocriminal.

El patrón documentado, así como los hechos ilustrativos que lo sustentan, son puestos a su disposición para que ellos decidan si reconocen o no su responsabilidad, indicó el tribunal de paz.

Se trata de Fabián Ramírez Cabrera, también conocido como ‘Fabián Ramírez’, quien fue comandante del Bloque Sur de 1993 a 2013; Rodolfo Restrepo Ruiz, también conocido como ‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 1998 y del Bloque Oriental de 2000 a 2009; Ángel Alberto García Sánchez, también conocido como ‘Hernán Benítez’, quien fue comandante del Bloque Sur de 2009 a 2016; y Álvaro Guazá Carabalí, también conocido como ‘Kunta Kinte’, quien fue coordinador interfrentes de los frentes 7,27, Combatientes del Yarí, 42 y 43 del Bloque Oriental, de 2012 a 2016.

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Así mismo, Darío Lee Díaz, también conocido como ‘Robledo’ o ‘Tatareto’, quien fue comandante del Bloque Sur de 2007 a 2016; Floresmiro Burbano, también conocido como ‘Martín Corena’, quien fue comandante del Bloque Sur de 1996 a 2016; Erasmo Traslaviña Benavides, también conocido como ‘Jimmy Guerrero’, quien fue comandante del Bloque Magdalena Medio de 1993-1997 y coordinador de la Unidad Norte, compuestas por los frentes 33 y 20 de 2003 a 2016 y de la Unidad Sur, compuesta por los frentes 11, 12, 23 y 46 de 1997 a 1998, ambas unidades del Bloque Magdalena Medio; Pedro Trujillo Hernández, también conocido como ‘Alberto Muñoz’, ‘Alberto Cancharina’ o ‘Cancharina’ y quien fue coordinador de la Unidad Centro compuesta por los frentes 4, 20 y 24 de 1997 a 1998 y de 2000 a 2017, así como de la Unidad Sur, compuestas por los frentes 11, 12, 23, 46, de 1998-1999, ambas unidades del Bloque Magdalena Medio; Jairo Reinaldo Cala Suárez, también conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’, quien fue coordinador de la Unidad Centro compuesta por los frentes 4, 20 y 24 de 2002-2016, del Bloque Magdalena Medio; y Luis Óscar Úsuga Restrepo, también conocido como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 2016.

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De igual modo, Martín Cruz Vega, también conocido como ‘Rubín Morro’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 2003 a 2014; Jesús Mario Arenas Rojas, también conocido como ‘Marcos, Marcos Urbano’, ‘El barbado’ u ‘Osama’, quien fue comandante de la coordinación interferentes conocida como El Bloquecito, compuesta por los frentes 9, 47, Frente Urbano Jacobo Arenas del Bloque Noroccidental, de 1998 a 2005; Abelardo Caicedo Colorado, también conocido como ‘Solís Almeida’, quien fue comandante del Bloque Caribe de 1993 a 2016; y Gilberto de Jesús Giraldo David, también conocido como ‘Aldemar Altamiranda’, quien fue comandante del Bloque Caribe de 1994 a 2006.

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Y, finalmente, Luis Eduardo Rayo, también conocido como ‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’, quien fue comandante del Frente 21 del Comando Conjunto Central de 1997 a 2001 y durante 2015; Henoc Capera Trujillo, también conocido como ‘Giovany Castro’, quien fue comandante del Frente 21 del Comando Conjunto Central de 2002 a 2014; Elmer Caviedes, también conocido como ‘Albeiro Córdoba’, quien fue comandante del Frente 44 del Bloque Oriental de 1994 a 2012; Jerminson Álvaro Noreña Camargo, también conocido como ‘Irson Cordoba’, quien perteneció al Frente 40 del Bloque Oriental de 1994 a 2006, en donde desempeñó funciones de orden público, inteligencia y educación; Gustavo Gómez Urrea, también conocido como ‘Víctor Mejia Jecho’, quien fue comandante del Frente 15 del Bloque Sur de 1996 a 2009; y Álvaro García Velandia, también conocido como ‘Flaminio’, quien perteneció al Frente 33 del Bloque Magdalena Medio de 1986 a 2016, en funciones continuas de organización de masas por tres décadas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad recuerda que según el Universo Provisional de Hechos (UPH) del Caso 07, 18.677 niñas y niños fueron reclutados por las antiguas FARC entre 1971 y 2016. Esa cifra constituye la aproximación cuantitativa más completa realizada en el país sobre este patrón macrocriminal y permite determinar la magnitud y escala nacional del fenómeno e identificar su incidencia temporal y geográfica.

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“Igualmente, en relación con la participación judicial activa de las víctimas, con corte al 20 de marzo de 2026, la Sala ha acreditado 2.025 víctimas individuales, directas e indirectas, de reclutamiento y utilización de niños y niñas a manos de esta antigua guerrilla. En este caso también se han acreditado como víctimas colectivas a cinco pueblos indígenas: Koreguaje, Hitnü, Barí, Sikuani, ~Pãmiwã (Cubeo) y a un consejo comunitario: Consafro, que suman 9.027 personas únicas. A partir de los relatos de estas víctimas individuales y colectivas, que presentaron más de 4.000 demandas de verdad, la Sala reconstruyó 1.559 historias individuales de reclutamiento y utilización de niños y niñas”, se lee.

Agotado este proceso de contrastación regional, la Sala encontró que el reclutamiento y la utilización de niños y niñas cometidos por las antiguas Farc-EP se repitió de forma sistemática y recurrente en todos los territorios del país (exceptuando San Andrés y Santa Catalina), por todos los bloques de la antigua guerrilla y en todo el marco temporal analizado. Esto se dio de manera prolongada en el tiempo con un particular recrudecimiento de 1996 a 2016, con cuatro picos en 1999, 2002, 2007 y 2013.

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“Para corroborar este hallazgo la sala analizó cada estructura regional de la antigua guerrilla e identificó que el Bloque Oriental concentró la mayor proporción de casos a nivel nacional, con 8.987 victimizaciones registradas en el UPH (48% del total nacional) y 611 víctimas reclutadas registradas (39% del total nacional). De este grupo, 379 fueron reclutadas teniendo 14 años o menos (62%) y 228 fueron reclutadas teniendo 15, 16 o 17 años (37%). En contraste, el Bloque Caribe, fue la estructura que concentró una menor cantidad del fenómeno, con 719 victimizaciones registradas en el UPH (4% del total nacional) y 55 víctimas directas registradas (4% del total nacional). De este grupo, 36 fueron reclutadas teniendo 14 años o menos (65%) y 19 fueron reclutadas teniendo 15, 16 o 17 años (35%)”, concluyó la JEP.