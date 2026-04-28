La tarde del pasado lunes se conoció un amplio operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales a la reconocida marca Lili Pink, luego de la incautación de decenas de locales en diferentes ciudades del país.

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Las autoridades indicaron que adelantan un proceso de extinción de dominio y allanamientos en más de 300 establecimientos, en el marco de una investigación por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando en el sector textil.

Durante las diligencias, funcionarios han realizado inventarios de mercancía como lencería, ropa deportiva y accesorios, mientras la SAE asume la administración de los bienes incautados mientras avanza el proceso judicial.

Redes sociales Imagen de referencia/ Tienda de Lili Pink. Las autoridades indicaron que adelantan un proceso de extinción de dominio y allanamientos en más de 300 establecimientos, en el marco de una investigación por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando en el sector textil.

La investigación apunta a esclarecer el origen del capital y el funcionamiento de una presunta red que habría utilizado la estructura comercial de la marca para mover productos sin cumplir con los requisitos legales.

Estos serían los dueños de Lili Pink

El medio El Tiempo publicó que según los registros, la marca está vinculada a la empresa Fast Moda S.A.S., que cuenta con activos cercanos a los 295.000 millones de pesos y cuya representación legal recae en Lorena Bernal Castro.

Además, se investiga la relación con otras sociedades como Innova Quality S.A.S. y Pink Life S.A.S., así como la participación de empresas extranjeras en su estructura accionaria, lo que ha generado mayor interés por parte de las autoridades.

Redes sociales La tarde del pasado lunes se conoció un amplio operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales a la reconocida marca Lili Pink, luego de la incautación de decenas de locales en diferentes ciudades del país.

Además, el único accionista de Fast Moda es Bestsea Blue S.A., una empresa constituida en noviembre de 2020 en ciudad de Panamá, como director de la compañía aparece el panameño Danilo Enrique Adames Adames.

Empezaron con un capital de 10 mil dólares y en septiembre de 2025, aseguran que su capital saltó a dos millones de dólares.

Fiscalía Fiscalía operativos Lili Pink

Igualmente, reseñaron que también tuvieron otro socio antes de pasar a manos de Bestsea Blue, la empresa Fast Moda S.A.S., fue constituida el 25 de junio de 2020 por la empresa panameña Malta Blue S.A., con 10 millones de pesos.

Asimismo, señalaron que en 2024, la Dian ya había incautado miles de productos textiles en bodegas vinculadas a la marca, en medio de hallazgos relacionados con mercancía y posibles irregularidades aduaneras.

La señora Lorena, representante legal de Fast Moda, también aparece en varias acciones entutelando a la Dian, el Ministerio de Defensa y hasta a la Dijín.

Orlando Amador Tienda de Lili Pink.

Las pesquisas que hoy lidera la Fiscalía se remontan a investigaciones iniciadas años atrás, cuando sistemas de control detectaron movimientos irregulares en devoluciones de impuestos y posibles inconsistencias en operaciones comerciales del sector.

Por su parte, Lili Pink confirmó que enfrenta un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, asegurando que está trabajando de manera coordinada con sus asesores jurídicos para atender la situación dentro del marco legal.

LilI Pink Comunicado de Lili Pink

En su comunicado, la empresa también pidió a las autoridades proteger la marca y garantizar la estabilidad laboral de los miles de trabajadores que dependen de su operación.

¿Qué podría pasar con las tiendas de Lili Pink?

Mientras avanza el proceso, los establecimientos intervenidos podrían quedar bajo administración estatal a través de la SAE, con el objetivo de preservar los activos y evitar que sean utilizados en actividades ilícitas.