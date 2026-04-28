La Defensoría del Pueblo presentó un balance que vuelve a encender las alarmas por la violencia de género en el país. De acuerdo con el reporte, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se documentaron 129 noticias criminales asociadas a feminicidios. De ese total, 15 corresponden a casos consumados y 114 a tentativas.

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El informe también advierte un panorama preocupante en transfeminicidios, con 11 casos registrados en lo corrido de 2026. Esta cifra resulta especialmente alta si se contrasta con todo 2025, cuando se contabilizaron 30 hechos de este tipo en el año completo.

En el análisis territorial, las tasas de feminicidio por cada 100.000 mujeres evidencian marcadas diferencias entre regiones. Para el año anterior, los mayores niveles se presentaron en Caquetá con 7,85, seguido de Amazonas con 4,84 y Casanare con 4,22.

Ya en el corte correspondiente a marzo de 2026, el mayor indicador lo registra Guaviare con 5,01, mientras que Boyacá aparece con 1,22, Quindío con 1,04 y Santander con 0,81 casos.

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Otro de los puntos que resalta la Defensoría es la persistencia del problema a nivel nacional. Las cifras de 2025 cerraron con 472 noticias criminales y 121 feminicidios consumados, lo que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección. Además, solo en el primer trimestre de 2026, las 114 tentativas ya representan cerca de una tercera parte del total registrado en 2024, cuando se reportaron 351 casos.

En cuanto a la violencia intrafamiliar contra mujeres, el panorama también es crítico. Entre enero y marzo de 2026 se registraron 4.957 hechos, una cifra que mantiene la tendencia preocupante frente a los 15.785 casos reportados en todo 2025.

El informe detalla que las mujeres mayores de 18 años son las principales afectadas, con 3.398 casos en el periodo analizado, mientras que 618 niñas y adolescentes también han sido víctimas de violencia en el entorno familiar.

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Asimismo, se registraron 81 agresiones contra mujeres LBT durante los primeros tres meses de 2026, tras un total de 506 casos en 2025, lo que evidencia la continuidad de este tipo de violencias.

La Defensoría también llama la atención sobre las falencias en el registro de información, ya que 941 casos no cuentan con datos de edad de las víctimas, lo que limita el análisis y la identificación precisa de los hechos.

En cuanto a la distribución territorial de la violencia intrafamiliar, durante 2025 los índices más altos se registraron en Vaupés (165,65), Boyacá (152,94) y Guainía (143,20). Para el inicio de 2026, Vaupés sigue encabezando la lista con una tasa de 60,98, seguido de Guaviare con 55,06 y Boyacá con 47,93, lo que refleja una mayor concentración del problema en zonas periféricas del país.

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Finalmente, el informe fue construido con base en información de la Fiscalía General de la Nación y deja en evidencia que las cifras solo muestran una parte de la realidad, en un contexto donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática persistente y de difícil control.