A casi un mes de las elecciones presidenciales, Colombia atraviesa por una grave crisis de seguridad y terrorismo por cuenta de los 26 ataques en el suroeste del país que han dejado al menos 21 muertos y decenas de heridos.

El peor ataque fue perpetrado el pasado sábado 25 de abril por presuntos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que lanzaron un cilindro lleno de explosivos en un tramo de la Vía Panamericana, matando a 20 civiles que circulaban por esa carretera mientras que varias decenas resultaron heridos.

Como se sabe, los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, todos en el suroeste de Colombia, son blanco casi diario de ataques de grupos guerrilleros que desde el pasado viernes comenzaron una nueva escalada con ataques con explosivos a dos batallones de la zona.

Ante esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje para sus ciudadanos.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, se documentaron “26 ataques en el suroeste de Colombia, incluyendo ataques contra vías de transporte, accesos a instalaciones militares y estaciones de policía”, hechos en los que “al menos 20 personas murieron y muchas más resultaron heridas”.

Por esto, el Gobierno de Estados Unidos considera que los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, “excluyendo las ciudades de Popayán y Cali, se consideran inseguros para los viajeros”, por lo que enfatiza de manera explícita: “No viaje a estas zonas bajo ninguna circunstancia”.

“El crimen violento, como el robo armado y el asesinato, es común en estos lugares. Grupos terroristas están activos en algunas de estas áreas. Debido a los riesgos, algunos empleados del gobierno de EE. UU. que trabajan en Colombia tienen prohibido viajar a estas áreas”, añade la alerta.

Recomendaciones

El documento oficial del Departamento de Estado comparte recomendaciones dirigidas a quienes se encuentren en el país:

Mantenerse alerta al entorno y permanecer “vigilante cerca de comisarías, instalaciones militares y en carreteras principales”.

Se recomienda no usar joyas y llevar pocos objetos de valor. Se solicita tener “un perfil bajo”.

Se insta a los viajeros en evitar “usar su teléfono celular en público”.

Solicitan no poner “resistencia física” ante cualquier intento de robo.

Mantener las puertas del coche cerradas con llave y las ventanillas subidas.

A estas medidas se suma la instrucción de mantenerse “informado a través de los medios de comunicación locales” de casos de violencia.