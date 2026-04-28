El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó este lunes que el número de víctimas fatales del atentado del pasado sábado en la Vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca, ascendió a 21, mientras que 56 personas resultaron heridas.

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El jefe de la cartera de seguridad precisó en la emisora Blu Radio que en esa arteria clave para la movilidad en el suroccidente del país se activó una carga explosiva de gran magnitud que impactó a vehículos civiles, incluidos transportes escolares: “El saldo es muy trágico en términos de pérdida de vidas humanas, vidas que han sido principalmente civiles”.

Estos hechos, cuestionó, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, al haberse ejecutado con pleno conocimiento del daño que causarían a la población civil, incluyendo niños, mujeres y adultos mayores: “Sabían exactamente antes de activar el explosivo que iban a matar a civiles”.

Describió el funcionario que el atentado se produjo además en medio de operaciones militares en la zona, ya que las tropas se encontraban a menos de un kilómetro de distancia de donde ocurrió la matanza.

Y reconoció que aunque había una reducción de los atentados terroristas del 56 % en el Valle del Cauca y del 22 % en el Cauca, “este fin de semana cambia totalmente ese panorama”.

“El terrorismo, cuando se emplea de esa manera, atacando civiles, es porque la presión es tan fuerte que la única opción es atacar a los más indefensos. Eso no es una muestra de fortaleza. Es una muestra de debilidad”, concluyó.

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Entre tanto, el Instituto de Medicina Legal informó desde la noche del pasado domingo que avanza con la identificación de los cadáveres.

Informó que, hasta el momento, se ha establecido que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y cinco hombres, ninguno menor de edad. Así mismo, se ha logrado establecer la identidad de los 20 cuerpos que ya fueron entregados a sus familiares.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su solidaridad con el país y con las víctimas del ataque perpetrado en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío.

“Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca”, señaló en sus redes sociales la misión diplomática.

Arde el suroccidente

En la tarde del pasado domingo, hombres armados interceptaron un camión de una empresa avícola y lo incendiaron en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

De acuerdo con lo reportado en redes sociales, el vehículo fue incinerado sobre el puente de Río Claro, bloqueando el paso hacia los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia. El hecho ha sido atribuido a las disidencias de las Farc.

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Además, se conoció un video en el que se muestra cómo varias personas intentaban apagar el incendio en el vehículo que transportaba pollos, y según información preliminar muchos de estos murieron calcinados.

La Alcaldía de Jamundí se pronunció sobre lo sucedido y aseguró que el Cuerpo de Bomberos atendió la conflagración.

“Ante hechos de orden público en el puente del Río Claro, donde un camión que transportaba aves fue incinerado por hombres armados, se informa que el paso hacia la zona rural permanece suspendido. Bomberos atendieron la emergencia y el Ejército hace presencia en la zona”, reportó la administración municipal en su cuenta de X.

Así mismo, en la madrugada de este lunes se registró un nuevo hecho violento en El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, donde una camioneta cargada con explosivos estalló de manera anticipada, sin llegar al punto previsto.

Según los reportes iniciales, el vehículo transportaba una carga que, al parecer, sería activada en otro punto del departamento. No obstante, por causas que aún se investigan, la explosión se produjo en plena ruta.

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La fuerte detonación generó una onda expansiva considerable que dejó por lo menos diez viviendas con graves daños en la zona.

Cuatro muertos en ataques

Una seguidilla de hechos violentos volvió a golpear a Santander en las últimas horas, con reportes desde Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Barrancabermeja que dejan al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos. El hecho más reciente se registró en Piedecuesta, donde un ataque armado dejó dos hombres sin vida y una persona lesionada. A estos sucesos se suman otros casos en Bucaramanga y Barrancabermeja, donde también se presentó sicariato. Y en Girón resultó una víctima mortal en una riña.