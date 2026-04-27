Una investigación, realizada por la organización de análisis de seguridad Conflict Insights Group (CIG), reveló recientemente que una red de mercenarios colombianos participó en uno de los episodios más brutales de la guerra en Sudán. Los datos se obtuvieron tras el rastreo a los teléfonos móviles de los combatientes connacionales.

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Según el informe, los mercenarios colombianos estaban siendo respaldados por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y así pudieron brindar apoyo crucial a los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, permitiendo al grupo tomarse la ciudad de El Fasher, en el oeste del país, el año pasado.

Sin embargo, Los EAU han negado reiteradamente su apoyo a las RSF, que llevan tres años combatiendo al ejército regular sudanés.

Cabe señalar que la caída de El Fasher fue uno de los capítulos más brutales del conflicto, que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo, con miles de muertos y millones de desplazados.

“Estamos haciendo público lo que los gobiernos saben desde hace tiempo: que existe un vínculo directo entre Abu Dabi y las RSF”, señala la investigación de la CIG.

El director del grupo de seguridad, Justin Lynch, indicó además que el CIG ha hecho siguiendo a las pruebas que demuestran la extensa asistencia militar emiratí a las RSF, pero “esta es la primera investigación en la que podemos probar con certeza la participación de los EAU”.

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Asimismo, el informe “muestra que mercenarios que utilizaban drones viajaron desde una base en los Emiratos Árabes Unidos a Sudán antes de la toma de El Fasher por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)”, señaló Lynch.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro declaró en 2025 que los mercenarios eran “espectros de la muerte” y que su reclutamiento constituía una “forma de trata de personas”.