En China una tuneladora Linghang logró completar más de 10 kilómetros de excavación continua bajo el río Yangtsé, el más largo de Asia, sin interrupciones.

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Se trata de la primera vez que una máquina de este tamaño consigue una perforación sostenida de esta magnitud en condiciones subfluviales, un logro que ya está siendo destacado por expertos del sector como un récord histórico.

La Linghang no es una máquina convencional. Con un peso de 4.000 toneladas, 148 metros de longitud y un diámetro de excavación de 15 metros, es actualmente la perforadora de escudo más grande diseñada para trenes de alta velocidad. Su tamaño permite construir túneles lo suficientemente amplios para albergar dos vías ferroviarias paralelas en un solo conducto.

China's infrastructure just made history again. On March 29, 2026, the Chongtai Yangtze River Tunnel—linking Shanghai's Chongming with Taicang in Jiangsu—achieved a major breakthrough. At 89 meters beneath the Yangtze River, the domestically developed "Linghang" shield machine… pic.twitter.com/ToCVEoDCfg — CGTN Frontline (@Frontlinestory) March 30, 2026

La máquina no solo superó los 10 kilómetros de excavación continua, sino que también alcanzó un récord mensual de 718 metros, una cifra sin precedentes para este tipo de infraestructura.

La tuneladora opera a casi 90 metros de profundidad bajo el lecho del río Yangtsé, lo que implica soportar una presión extrema del agua y los sedimentos. En este contexto, cualquier fallo podría tener consecuencias graves tanto para la obra como para el tráfico fluvial en la superficie.

China’s independently developed “Linghang” shield tunneling machine, the world’s largest for high-speed rail, has passed the 10,000-meter mark beneath the Yangtze River.



The 14.25-km Chongming–Taicang tunnel is part of the larger Shanghai–Chongqing–Chengdu #HSR.



The tunnel is… pic.twitter.com/XLZCaGADF9 — China Focus (@China__Focus) December 17, 2025

Para evitarlo, los ingenieros incorporaron un sistema de sellado de alta presión que mantiene la cavidad completamente seca y estable. A esto se suma un sistema inteligente que permite a la máquina operar de forma casi autónoma, ajustando su posición y controlando la presión mediante modelos avanzados de datos y aprendizaje automático.

El túnel en construcción forma parte de una de las infraestructuras más ambiciosas del país la línea ferroviaria de alta velocidad que conectará Shanghái con Chengdu. Este corredor estratégico permitirá que los trenes circulen a velocidades de hasta 350 km/h, incluso en el tramo que atraviesa el río.

Cuando esté terminado, el paso bajo el Yangtsé tomará apenas tres minutos para los pasajeros, una diferencia abismal frente a los meses de trabajo que implica excavar a esa profundidad.