El Gobierno estadounidense no implementó el máximo nivel de seguridad para la cena de corresponsales del sábado en la que hubo que evacuar al presidente, Donald Trump, y a varios miembros del Gabinete debido a la irrupción de un hombre armado en el hotel donde se celebró el evento, según informó este domingo el diario The Washington Post citando fuentes cercanas al asunto.

Leer también: “Es la escena de un crimen”: así se vivió el tiroteo en la cena de Trump desde dentro

Importante: El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump

La decisión se tomó a pesar de que en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) celebrada en el hotel Hilton de Washington acudieron Trump, la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, o los secretarios de Estado, Marco Rubio; Guerra, Pete Hegseth; Tesoro, Scott Bessent; o Salud, Robert Kennedy Jr.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, o el director del FBI, Kash Patel.

Cuando tantos funcionarios se reúnen en un mismo lugar para funciones oficiales, como una toma de posesión o el discurso sobre el Estado de la Unión, el secretario de Seguridad Nacional suele encargar al Servicio Secreto la coordinación de toda la seguridad mediante una designación formal conocida como “Evento Nacional de Seguridad Especial”.

Según fuentes cercanas al asunto citadas por The Washington Post, la administración Trump ofreció un nivel de seguridad menor para la cena de corresponsales de la Casa Blanca que para otras reuniones de altos funcionarios, a pesar de la presencia del presidente y muchos miembros del gabinete.

Sin embargo, no se realizó tal designación para el evento del sábado, al que también asistieron miles de periodistas y otros funcionarios gubernamentales, según indicaron fuentes de autoridades locales y federales que pidieron anonimato por no estar autorizadas a comentar detalles de seguridad.

La detención de Cole Allen, el hombre que trató de entrar armado en la sala de baile donde se celebraba la cena, ha puesto el foco en el dispositivo de seguridad y en la posibilidad de que en eventos de este tipo se aplique el llamado sistema del “superviviente designado”. Este mecanismo, que se activa cada año durante el discurso sobre el Estado de la Unión, busca evitar que se decapite por completo a la Administración si se produce un atentado en el Capitolio.

Puesto que la práctica totalidad del Gabinete se encuentra en el Congreso para escuchar la alocución del presidente, el protocolo obliga a designar a un miembro del Gobierno que permanece durante el discurso en una localización segura que no se da a conocer.

Muchos otros han querido además cuestionar el dispositivo para la entrada al evento, que contaba con un control de seguridad centralizado en el vestíbulo del hotel, y han planteado la necesidad de establecer más niveles para realizar un evento como la cena de corresponsales, la cual el propio Trump ha dicho que quiere volver a celebrar dentro de un mes.