Alias Chiquito Malo y ‘El Cachaco’, que fueron sorprendidos por unidades de la Policía Nacional de Bolívar portando armas y panfletos cuando se desplazaban en una motocicleta por la zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno fueron enviados a prisión.

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Un juez de la República con funciones de control de garantías acogió el pedido de la Fiscalía General de la Nación y les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones que ellos no aceptaron.

Policía de Bolívar/Cortesía

Sus aprehensiones ocurrieron en la vía que comunica a San Agustín con el corregimiento de Porquera, en San Juan Nepomuceno, durante operativos de patrullaje, registro y control que realizabas las patrullas de la Policía.

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De acuerdo con información de inteligencia, estos sujetos, alias ‘Chiquito Malo’, de 21 años, oriundo de Barranquilla, y ‘El Cachaco’, de 25, nativo de Medellín, presuntamente estarían vinculados a actividades de sicariato en la región de los Montes de María, lo que es materia de verificación dentro del proceso investigativo.

Policía de Bolívar/Cortesía

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Les incautaron un arma de fuego tipo revólver, cinco cartuchos calibre 38 y dos motocicletas: una reportada como hurtada desde febrero en la vía que conduce de Carreto a Calamar, y otra con los sistemas de identificación adulterados. Asimismo, les hallaron 20 panfletos impresos con imágenes de un águila y las siglas “P.D Patriotas del Dique Comando FUNHRER”, además de un celular.

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El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “estos operativos son el reflejo del trabajo constante que venimos adelantando en el territorio para combatir el delito y garantizar la tranquilidad de las comunidades. No bajamos la guardia frente a estructuras criminales que pretendan generar temor”.