La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó que hay más de 25 mil documentos, entre cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad, que están a la espera de ser reclamados en el departamento de Bolívar.

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La entidad precisó que un un total de 25.863 personas que realizaron estos trámites no se han acercado aun a las diferentes sedes en este departamento del Caribe.

La Registraduría indicó que los documentos pendientes por reclamar son 12.651 cédulas de ciudadanía y 13.212 tarjetas de identidad. Los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría en Bolívar donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada continua.

Cabe señalar que los ciudadanos que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un (1) año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega.

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Mientras que las personas que tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, tendrán un plazo de dos (2) años. Las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento.