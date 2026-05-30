La publicación más reciente de la barranquillera Shakira volvió a despertar miles de reacciones en redes sociales. La artista compartió un video en el que aparece bailando junto a los niños de Ghetto Kids, el grupo infantil de Uganda que conquistó al mundo con sus coreografías y que recientemente participó con ella en el videoclip de Dai Dai, además de acompañarla en la final del Mundial 2026.

La grabación muestra a la cantante disfrutando de una nueva sesión de baile con los pequeños artistas, quienes se han convertido en protagonistas de uno de los proyectos más especiales de la colombiana. El video fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes llenaron la publicación de mensajes destacando el cariño y la visibilidad que Shakira les brinda a los niños.

Muchos usuarios resaltaron que la artista sigue utilizando su alcance internacional para impulsar causas relacionadas con la infancia. Y es que el 100 % de las ganancias generadas por la canción Dai Dai serán destinadas al Fondo de Educación de la FIFA, una iniciativa enfocada en apoyar oportunidades educativas para niños y jóvenes alrededor del mundo.

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Pero detrás de las sonrisas que hoy recorren las redes sociales existe una historia de superación. Los Ghetto Kids están conformados por niños y niñas provenientes de algunos de los sectores más vulnerables de Uganda, muchos de ellos huérfanos o en situación de pobreza extrema. A través de la música, la danza y el teatro encontraron una oportunidad para transformar sus vidas.

El proyecto nació gracias a la visión del profesor y filántropo ugandés Dauda Kavuma, quien también vivió una infancia marcada por las dificultades. Tras recibir apoyo para estudiar cuando era niño, prometió que algún día ayudaría a otros menores que atravesaran situaciones similares. Con esa idea creó una fundación que ofrece refugio, alimentación, educación y formación artística a niños de las calles de Kampala y otras regiones del país africano.

Lo que comenzó con apenas unos pocos niños terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. El grupo alcanzó notoriedad en 2014 con videos caseros de baile que se volvieron virales y, desde entonces, ha participado en producciones musicales, programas de televisión y eventos de talla mundial.

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Su historia también ha estado marcada por momentos difíciles, como la muerte de uno de sus integrantes fundadores en 2015. Sin embargo, el colectivo continuó creciendo hasta convertirse en un símbolo de esperanza para miles de jóvenes ugandeses.

A lo largo de los años, los Ghetto Kids han actuado junto a artistas internacionales, participaron en el programa Britain’s Got Talent y se ganaron el reconocimiento de la industria del entretenimiento gracias a sus innovadoras coreografías, que mezclan danzas tradicionales africanas con estilos urbanos contemporáneos.