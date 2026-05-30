Más de 1.200 miembros de la Policía Nacional son los encargados de garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones presidenciales en la ciudad de Santa Marta y su Área Metropolitana.

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De acuerdo con el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, este dispositivo conformado por las diferentes especialidades de Policía hace presencia en más de 100 puestos de votación con más de 1.500 mesas instaladas en toda la jurisdicción.

Adicional a ello habrá un Puesto de Mando Unificado activado en coordinación con las autoridades gubernamentales y electorales en aras de que todo transcurra en completa calma.

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La Dirección de Investigación Criminal e Interpol contará con un equipo especial contra los delitos electorales.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad, la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos. Invitamos a la comunidad a participar activamente en esta jornada democrática en un ambiente de tranquilidad y respeto”, anotó el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto.