Un duro golpe le propinó la Policía Nacional en el Magdalena al grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra, también conocido como Los Pachencas, al capturar a siete de sus integrantes, entre ellos dos mujeres.

Leer más: La Asamblea de Córdoba aprobó incentivos para renovar la flota de taxis en Montería

Las detenciones, en las que además incautaron tres armas de fuego, municiones de diferentes calibres, más de 500 gramos de cocaína, tres motocicletas y equipos de comunicación que, presuntamente, eran utilizados para coordinar acciones delictivas en esta zona del departamento, se dieron en el marco de diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Aracataca.

Los aprehendidos, señalados de sembrar terror mediante extorsiones y amenazas a comerciantes son los alias ‘El Chino’, ‘Tierrela’, ‘Jimmy’, ‘Zenaida’, ‘La Mona’, ‘El Mocho’ y ‘Elkin’, que deberán responder por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones.

Le puede interesar: Padre e hija y un vendedor de loterías son las víctimas del accidente en San Pedro, Sucre

De acuerdo con el coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena, “estos individuos estarían involucrados en el cobro de extorsiones a comerciantes, a quienes exigían sumas de hasta 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad física ni la de sus familias. Para intimidar a sus víctimas, distribuían panfletos amenazantes en establecimientos comerciales”.

Entre los capturados está alias ‘Elkin’, señalado cabecilla de zona en los municipios de Fundación, Aracataca y Pivijay.

Lea además: Campesinos de Pailitas piden mesa de trabajo con la Autopista del Río Grande

“Con este contundente resultado seguimos demostrando la efectividad policial para capturar a integrantes de las estructuras criminales que pretenden intimidar y extorsionar a nuestros comerciantes y ciudadanos. La Policía Nacional mantendrá operaciones permanentes y ofensivas para capturar a quienes afectan la tranquilidad y la convivencia de nuestras comunidades”, anotó el coronel Eljadue.