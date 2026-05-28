Desde hace una semana más de 500 campesinos de los nodos de Barro Blanco, Los Llanos, Los Corazones, Caño Arena, Villanueva, El Terror, entre otros habitantes, de la parte alta del municipio de Pailitas, Cesar, hacen una manifestación pacífica y se mantienen en asamblea permanente, hacia la Concesión Autopista Río Grande encargada de la construcción de la variante Pailitas a la altura del kilómetro 40 en la intersección del paso veredal.

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Los manifestantes exigen conformar una mesa de trabajo, con la participación de la ANI, ANLA, Alcaldía Municipal, y demás intervinientes para conciliar las peticiones que reclaman, entre estas han destacado: Garantizar el acceso directo y seguro a las comunidades rurales. El cumplimiento a las medidas de compensación ambiental y ecológica derivadas de la ejecución del proyecto.

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La ejecución del plan de compensación ambiental en las áreas en las que nacen los afluentes hídricos del municipio o en los corredores biológicos, mismos que se han visto afectados. También señalan que es necesaria la adecuación y mantenimiento de la vía con material fresado, la construcción y adecuación de un salón comunitario, y que se instale una valla informativa y visible en el sitio de la obra, en la que se identifique claramente el diseño aprobado del puente, o estructura vial proyectada, sus características técnicas y el alcance general de la intervención.

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Todas estas peticiones y otras las hicieron saber a través de un comunicado a la opinión pública.