El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, confirmó que el Comité de Seguimiento al Plan Democracia, conformado por la entidad, el Ministerio de Defensa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE), “se declaró en sesión permanente hasta el próximo primero de junio. Vamos a estar atentos las 24 horas del día para garantizar la protección de las instituciones y de la democracia”.

Durante la presentación del balance de la séptima sesión de trabajo del Plan Democracia, espacio creado para proteger el proceso electoral, el jefe del Ministerio Público aseguró que se han ido “perfeccionando mecanismos de articulación institucional y no hay evidencia de amenazas reales que afecten el proceso, ni en el sector rural ni en el urbano”.

En ese sentido, señaló que “la democracia se mide en votos que se recolectan en elecciones, y las de Colombia tienen una autoridad única que las dirige y responde por ellas: el señor registrador, quien será el vocero hasta que estas finalicen”.

El jefe del ente de control también hizo pedagogía sobre la campaña “La línea que no se cruza”, con la que invitó a los servidores públicos a abstenerse de participar indebidamente en política para evitar implicaciones legales y tener presentes las seis conductas que no están permitidas, sin desconocer aquellas que sí están autorizadas.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo que las elecciones “vienen avanzando en consulados del mundo y en el territorio nacional se está distribuyendo el material sin contratiempos, con seguimiento a través de georreferenciación y acompañamiento de la Fuerza Pública”.

De igual manera, Penagos celebró “que se mantenga el comité en sesión permanente para resolver cualquier incidente que se pueda presentar en el territorio nacional. Trabajamos para garantizar elecciones libres y transparentes”.

A su vez, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que frente a las elecciones “existen riesgos, se incrementa el número de votantes y se concentra la emoción de las personas, pero nos enfocamos en proteger candidatos, ciudadanos y la infraestructura física y cibernética del país”.

Finalmente, el Procurador General pidió a quienes ejercerán como jurados que “no filtren información, que cumplan su deber y ayuden a que todo transcurra en paz, absteniéndose de compartir información equivocada, incompleta o de mala fe. Esperemos lo que digan las urnas y que se respeten los resultados que ellas arrojen”, expresó.