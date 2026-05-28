En aras de avanzar en el proceso de modernización administrativa y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los recursos públicos, la Contraloría Departamental del Atlántico presentó oficialmente este miércoles 27 de mayo la renovación de sus oficinas, ubicada en el piso 7 del edificio de la Gobernación del Atlántico, durante un acto encabezado por la contralora departamental, Leydy Viviana Mojica Peña.

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La actividad contó con la asistencia del presidente de la Asamblea del Atlántico, Estéfano González Díazgranados; el gobernador del departamento, Eduardo Verano de la Rosa, como invitado especial; Gerente seccional V Auditoría General de la Republica María Elvira Salcedo, miembros del gabinete departamental, diputados, Alcaldes, representantes de entidades sujetas a control y la Majestuosa Banda de Baranoa, que amenizó la jornada con una presentación artística cargada de identidad cultural atlanticense.

El ente de control aseguró que con este espacio físico optimizado, cada proceso y decisión reflejarán el propósito de servir a la ciudadanía atlanticense, y fortalece la confianza en las instituciones públicas con justicia social.

Durante su intervención, la contralora departamental destacó que este nuevo espacio es un “reflejo exacto de nuestros valores de resiliencia y creatividad”.

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“Con un espacio físico optimizado, el objetivo inmediato es elevar la calidad de nuestra función técnica, siendo mucho más eficientes, rigurosos y transparentes en la vigilancia de los recursos públicos. Un espacio renovado exige un desempeño renovado. Tenemos una gran responsabilidad en el ejercicio del control fiscal junto a nuestros sujetos de control”, expresó Mojica Peña.

A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, resaltó las ventajas de estas nuevas instalaciones para la función de la Contraloría.

“Este espacio refleja el compromiso con el adecuado desarrollo de una labor misional y con el mejoramiento continuo del servicio que presta a la ciudadanía. La modernización y adecuación de estos espacios representa una apuesta por generar mejores condiciones para el ejercicio de la función pública. Favorece, por tanto, el bienestar de todos los servidores con una atención más eficiente y mucho más cercana a la comunidad. Nos satisface que desde la Gobernación del Atlántico se haya podido acompañar este esfuerzo institucional”, indicó el mandatario del departamento.

Y, por su parte, el presidente de la Asamblea del Atlántico, Estéfano González, destacó:

“Se vienen haciendo las cosas bien, y así es que queremos nosotros, desde la Asamblea, que se vea reflejado en esta Contraloría, en esta dependencia, cuando se hacen las cosas bien se notan y, sin lugar a dudas, que hoy, cuatro meses después de haberse posesionado, tengamos la oportunidad de acompañarla, presentar este espacio habla muy bien de usted y de lo que quiere lograr, los objetivos que quiere lograr como contralora departamental”.