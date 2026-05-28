La Gobernación del Atlántico dio a conocer, en articulación con la Fuerza Pública, organismos de control y autoridades electorales, las medidas de seguridad y prevención que tomará en los 18 municipios del departamento durante la jornada electoral del próximo domingo, en la cual los ciudadanos votarán por los candidatos de su preferencia en la primera vuelta presidencial.

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Según señaló la Gobernación, en el departamento se han desarrollado 22 comités de seguimiento electoral, espacios en los que se han articulado estrategias logísticas, operativas y de seguridad para asegurar el correcto desarrollo de los comicios.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, indicó que: “En articulación con la Policía, Ejército, Registraduría y demás autoridades, desplegaremos más de 1.200 uniformados en los municipios del Atlántico para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral”.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía a vivir la jornada democrática en paz y respeto.

“Invitamos a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en sana convivencia, respetando las diferencias y contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia. El mensaje es a participar con tranquilidad, responsabilidad y respeto”, agregó.

Despliegue de Policía

Por su parte, el comandante de la Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, explicó que: “Con días de antelación se dispuso un primer servicio permanente para garantizar la seguridad de las instalaciones donde se desarrollará el evento electoral. Este servicio vigila que en las instalaciones y sus alrededores no se instalen artefactos explosivos o propaganda política, además de custodiar los elementos que la Registraduría deja en estos sitios”.

El coronel Sánchez explicó que durante la jornada electoral cada puesto de votación contará con presencia policial para garantizar el desarrollo armónico de las actividades.

“Parte de este dispositivo está integrado por personal encubierto de investigación criminal SIJIN, quienes estarán atentos a prevenir y judicializar delitos electorales como fraude al sufragante, corrupción al sufragante y posesión ilícita de cédulas, entre otros”, indicó.

El uniformado destacó que posteriormente se realizará la custodia de los votos hasta el arca triclave, donde permanecerán bajo vigilancia hasta disposición de la Registraduría Nacional.

Dentro de las acciones preventivas también se encuentran las revistas periódicas a candidatos y sedes políticas, donde se brindan recomendaciones de seguridad y medidas de autoprotección por parte de personal especializado de la Seccional de Protección.

En concreto, serán 1.203 uniformados comprometidos con la jornada electoral, que fueron capacitados por la Dirección de Educación Policial mediante talleres virtuales y presenciales sobre delitos electorales, modalidades delincuenciales y normatividad electoral.

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Ley seca en los municipios

Las autoridades recordaron que varios municipios del Atlántico ya cuentan con decretos de ley seca por motivo de las elecciones presidenciales, entre ellos Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Manatí, Candelaria, Tubará, Juan de Acosta, Sabanagrande, Polonuevo, Campo de la Cruz, Santo Tomás y Piojó; que tendrán prohibición con esta medida hasta mediodía del lunes primero de junio.

La Policía Atlántico invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pueda alterar el correcto desarrollo de la jornada electoral a través de la línea única de emergencia 123.

De acuerdo con cifras oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el departamento del Atlántico están habilitados cerca de dos millones de ciudadanos en más de 340 puestos de votación.