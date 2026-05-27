El Distrito anunció la tarde de este miércoles, que se realizó la reposición del alumbrado en la carrera 38, tras los constantes hurtos y daños registrados en este sector, situaciones que afectaban la visibilidad y comprometían una movilidad más segura.

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Con esto, la administración fortaleció las acciones para garantizar un sistema de iluminación y alumbrado público en óptimas condiciones para todos los ciudadanos.

“Con estas labores se recuperan espacios más seguros para peatones y conductores, devolviendo iluminación a esta importante arteria vial y contribuyendo a mejorar las condiciones para quienes transitan diariamente por esta vía”, manifestó la Alcaldía.

Según lo señalado en el comunicado, se realizaron trabajos de reposición, adecuación de infraestructura e instalación de elementos del sistema, entre ellos 5 postes, 11 luminarias de 90W, 1.680 metros de cable y 1 transformador de 15 kVA.

Desde 2017, durante su segunda administración, el alcalde Alejandro Char ha liderado la transformación del sistema de iluminación de Barranquilla como parte de su visión de ciudad sostenible.

El objetivo fue reemplazar las luminarias de sodio por tecnología led de amplia cobertura, para que barrios, calles y espacios públicos quedaran mejor iluminados y, al mismo tiempo, se redujera el impacto ambiental.

Este proceso avanzó por las 5 localidades del distrito, con el reemplazo de 47.532 luminarias. Hoy, 73 mil puntos de luz LED iluminan calles, parques, bulevares, escenarios deportivos y vías principales, transformando la experiencia nocturna de la ciudad.

“La Administración distrital reitera que el hurto y daño del alumbrado público no solo generan afectaciones a la infraestructura de la ciudad, sino que también ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de toda la comunidad”, manifestó.

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Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía a cuidar el alumbrado público y denunciar oportunamente cualquier acto sospechoso o situación que pueda poner en riesgo estos sistemas. Las denuncias pueden realizarse a la línea 123 de la Policía Nacional o al WhatsApp 3173680668.