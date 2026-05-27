La campaña de Iván Cepeda de cara a las elecciones presidenciales está en el ojo del huracán gracias a varios actos políticos que ha tenido en distintos territorios del país, pese a que ya venció el plazo para realizar eventos de proselitismo político de manera pública.

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En las últimas horas se conocieron los detalles de dos de las denuncias en contra de la campaña de Cepeda en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una de las denuncias, firmada por Gabriel Guillermo Garrido Gallardo, solicita revisar e investigar “una posible vulneración a las normas electorales relacionadas con actividades políticas realizadas el día 27 de mayo de 2026 en la ciudad de Arauca”.

Se lee en el documento que en diferentes publicaciones en redes sociales se “evidencian concentraciones de simpatizantes, uso de propaganda política, reuniones y actividades asociadas a la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué, realizadas en el Centro de Convenciones Los Libertadores de Arauca”.

En otra denuncia, esta vez firmada por Santiago Arango, señala que la campaña de Cepeda realizó actos políticos en período restringido por las normas vigentes, pero esta vez en Sincelejo, Sucre.

“El día 25 de mayo de 2026, en Sincelejo, departamento de Sucre, se habría realizado un evento político en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre – ADES, con una alta concurrencia de personas y en espera del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico", se lee en la segunda denuncia.

Hay que recordar que, de acuerdo con el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, desde el lunes 25 de mayo y hasta 1 de junio, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados.

En los últimos días, estos eventos del candidato del Pacto Histórico han sido cuestionados por otros candidatos y distintos sectores políticos por ser fuera del plazo que dice la norma.

Demar Córdoba, director del centro de pensamiento Escuela Libertad, calificó el accionar de los candidatos como “el colmo del desespero”. “Iván Cepeda también hizo evento público este lunes 25 en un coliseo de Sincelejo (Sucre) (…) ¿Cuánto abuso del Pacto Histórico? Hoy en plaza pública, Aida Quilcué, en Yopal - Casanare violando el decreto 0188 de 2026 (…)¿Por ser Indígena no le aplican la Ley 996 de 2005 en el artículo 3 y 24 donde se habla de las actividades en el final de la campaña, además, en la Ley 1475 de 2011 en el artículo 35 sobre propaganda electoral?”, cuestionó.

A su turno, su principal oponente, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, manifestó que lo hecho por Cepeda es “evidentemente ilegal”. No titubeó en llamarlos “tramposos y mañosos” a los que les gusta pasarse las reglas “por la faja”. “No podemos esperar del candidato del continuismo que deje de actuar como actúa el presidente Gustavo Petro”

“Participan en política a todas luces, incumplen las normas electorales, se pasan los topes ilegalmente, y aquí nos quedaríamos si seguimos con la lista. Esa es la visión de país que estamos combatiendo: la de la trampa, la ilegalidad, la que es solapada y cree a la gente estúpida. El riesgo por perder nuestra democracia es real”, agregó el exministro de Hacienda.