La ilusión de que la selección Colombia haga historia en el Mundial 2026 aumenta a medida que pasan las semanas y se acerca el arranque del torneo de fútbol más importante a nivel internacional.

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El pasado 25 de mayo el técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo, que se disputará a partir del próximo 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria tiene como grandes líderes al guajiro Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, y al capitán James Rodríguez, que estará en su última cita mundialista. Entre las principales novedades del listado aparece el defensor cesarense Willer Ditta, reciente campeón del fútbol mexicano con el Cruz Azul, mientras que la ausencia más llamativa es la del barranquillero Rafael Santos Borré.

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Angel Colmenares/EFE AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

La Costa Caribe tendrá su representación dentro de la delegación colombiana. Cinco futbolistas nacidos en la región integran la convocatoria mundialista: los guajiros Álvaro Montero y Luis Díaz, el cartagenero Jorge Carrascal, el samario Luis Javier Suárez y el cesarense Willer Ditta, quienes aportarán experiencia, talento y jerarquía en diferentes zonas del campo.

Las selecciones de Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y México tendrán su campamento base en el país azteca para el Mundial 2026.

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El conjunto colombiano debutará en el Mundial el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, el día 23 se medirá a RD del Congo en el estadio Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra Portugal el día 27 en Miami.

Filtran nueva camiseta de la selección Colombia

A dos semanas de que ruede la pelota en la Copa del Mundo 2026, fue filtrado en redes sociales el diseño de la nueva camiseta de la selección Colombia con la que los jugadores saldrían al campo de juego a calentar previo a los partidos.

Según las fotos publicadas, la camiseta tiene el cuello redondo y tanto este como las mangas y la pantaloneta son de color azul. Mientras que el torso de la ‘casaca’ está lleno de siluetas de mariposas en colores naranja, amarillo y azul.

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Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado que esta sea una de las camisetas que llevará la selección al Mundial, los usuarios de redes sociales no tardaron en dar sus opiniones sobre el diseño.

La mayoría de los internautas no estuvo de acuerdo con el diseño ni la selección de colores, aunque los fanáticos coincidieron en que lo importante no es el uniforme, sino el desempeño de los jugadores en la importante cita futbolística.