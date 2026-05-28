La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena informó este miércoles que está adoptando una serie de medidas para mitigar el impacto de la actual ola de calor en los colegios oficiales y privados de la ciudad.

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A través de un comunicado, la cartera distrital detalló que entre las principales disposiciones se encuentra la suspensión de actividades pedagógicas, deportivas, culturales y recreativas en espacios descubiertos entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, franja identificada como la de mayor impacto térmico.

Alcaldía de Cartagena

Asimismo, las instituciones deberán priorizar el desarrollo de clases en espacios cubiertos, ventilados o climatizados, garantizar hidratación constante y reorganizar las dinámicas escolares para disminuir los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor.

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En ese sentido, la Secretaría recomienda una “reorganización” de la jornada escolar por bloques térmicos, con ajustes en la duración de las clases, estableciendo períodos académicos de 45 minutos.

“Para la jornada de la mañana, las actividades con estudiantes se desarrollarán entre las 6:00 a. m. y las 10:50 a. m.; posteriormente, se establecerá una pausa térmica entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m., durante la cual no se realizarán clases. La jornada de la tarde se desarrollará entre la 1:30 p. m. y las 6:30 p. m.”, indicó.

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El secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, explicó que estas medidas buscan salvaguardar la salud de las comunidades educativas mientras persistan las condiciones climáticas extremas.

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“Hemos definido orientaciones transitorias que permitan continuar el servicio educativo sin poner en riesgo a la comunidad escolar frente a las altas temperaturas. Queremos garantizar ambientes seguros, organizando la jornada académica con flexibilidad y responsabilidad”, afirmó.

El funcionario aseguró que ha solicitado al Ministerio de Educación Nacional llevar a cabo una mesa técnica en la que se evalúe la posibilidad de modificar los horarios de clase en Colombia durante esta etapa climática.

Precisó que las medidas son de carácter transitorio y permanecerán vigentes únicamente mientras continúen las actuales condiciones asociadas a la ola de calor en la región Caribe.