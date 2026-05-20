El soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas, adscrito a la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, falleció al ser atacado con explosivos cuando desarrollaba operaciones militares en áreas de los municipios de Santa Rosa sur y Arenal, en el sur de Bolívar.

Leer más: Asesinan a un hombre en atentado a bala en Riohacha

En las acciones delictivas resultaron heridos otros cinco militares, entre ellos dos suboficiales.

De acuerdo con el reporte entregado por el Comando de la Primera División del Ejército Nacional, los uniformados fueron atacados con drones acondicionados con artefactos explosivos.

“En una primera acción terrorista, perpetrada por integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura 37, en la vereda Santa Helena, municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.°25 reportaron el asesinato del soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas y las heridas ocasionadas a otro uniformado, como consecuencia de los artefactos explosivos lanzados”.

Le puede interesar: Capturan en Magangué a una pareja con marihuana y panfletos del Clan del Golfo

Y en un segundo ataque perpetrado en el municipio de Arenal, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 48, tras la activación de artefactos explosivos por integrantes del ELN. Estos militares ya fueron evacuados a un centro hospitalario en la ciudad de Bucaramanga.

Lea además: Ratifican a Carlos Robles Julio como rector de la Universidad de La Guajira

El Ejército Nacional expresó sus condolencias a la familia del soldado fallecido, al tiempo que rechaza el empleo de estos medios y métodos ilícitos de guerra, los que, a su juicio, “constituyen una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación de los Derechos Humanos”.