Cruz Azul, de los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, recibirán mañana a los Pumas de la Unam, del arquero costarricense Keylor Navas y del entrenador mexicano Efraín Juárez, campeón con Atlético Nacional, en el partido de ida de la final del Torneo Clausura del fútbol mexicano que planteará un mano a mano paralelo entre entrenadores locales.

La añeja rivalidad entre ambos equipos será un ingrediente adicional a la serie decisiva por el campeonato, en la que los Azules del estratega Joel Huiqui buscarán su décimo campeonato, en tanto los universitarios de Juárez quieren ganar el octavo.

Se trata de un duelo de pronóstico reservado. Si bien los Pumas fueron el mejor equipo de la fase regular con el mejor ataque y la segunda mejor defensa, fueron incapaces de imponerse en cuartos de final y semifinales. Superó a sus rivales tras igualar las series y gracias a su mejor desempeño en la fase clasificatoria.

Pumas empató 6-6 con América y avanzó favorecido por un penalti fallado por Henry Martín al final del partido de vuelta que pudo dar el pase a los azulcremas. Ante Pachuca, perdió por 1-0 en la visita y ganó por mismo margen en su campo.

Diferente fueron las demostraciones de los celestes, que acabaron terceros de la clasificación, pero eliminaron por 4-2 al Atlas y por 4-3 a las Chivas de Guadalajara.

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El equipo de Huiquí saldrá este jueves a imponer condiciones como local, esperanzado en que Mier muestre su nivel y no falle a la hora cero, como hizo en dos de los tres últimos campeonatos y en la semifinal del presente torneo ante Guadalajara.

Se trata de un portero de gran talento y si mantiene la concentración aportará mucho a los Azules, en un duelo con el legendario Navas, quien fue figura del Real Madrid.

Después de garantizar el orden atrás, Cruz Azul saldrá a ofender con el nigeriano Christian Ebere y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, quienes tratarán de doblegar a Navas, con siete goles admitidos en los últimos cuatro partidos de su equipo.

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Aunque saldrá conforme con un empate para decidir la final el domingo en su estadio, los Pumas intentarán hacer daño con el paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y el panameño Adalberto Carrasquilla.

Será la primera vez en más de una década que la final la juegan dos equipos con entrenadores mexicanos y está por ver quién es más hábil entre Huiqui y Juárez, técnicos con estilos diferentes; el primero, sobrio; el segundo, explosivo.

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Cruz Azul ganó su título más reciente en el torneo Clausura 2021, en tanto Pumas lo hizo en el Clausura 2011, lo cual significa que ambos cuadros están obsesionados con reinar para detener la racha sin campeonatos.