El Juzgado Tercero con Funciones Mixtas de Soledad legalizó este miércoles 20 de mayo la captura de Kelly Patricia Vargas Demares, de 46 años, la mujer capturada en la madrugada del martes anterior tras la muerte a tiros de su esposo Alberto Díaz Castillo, un pensionado de la Policía de 56 años de edad.

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Este medio conoció este jueves están programadas en el mismo despacho soledeño las audiencias preliminares de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra la mujer, quien permanece en la sede de la URI de la Fiscalía, en Soledad.

Además, que a la mujer se le imputaría el cargo de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Cabe señalar que las autoridades policiales dieron a conocer este hecho en la mañana del martes luego de algunas horas del hecho registrado en el barrio Los Robles de Soledad.

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De acuerdo con el informe suministrado por la institución armada, a eso de las 2:20 a. m., la pareja de esposos se encontraba departiendo en el interior de una vivienda ubicada en la carrera 20A con calle 78C.

De un momento a otro se generó una discusión que derivó en agresiones físicas y, en un intento por defenderse, Kelly Patricia Vargas tomó un arma de fuego tipo revólver y le disparó a Díaz Castillo, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Posterior al ataque, Kelly Patricia fue capturada por unos patrulleros de la Policía, quienes la trasladaron hasta la URI de Soledad, donde fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

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Por otro lado, EL HERALDO conoció que el occiso registraba dos anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de violencia intrafamiliar y concierto para delinquir. Asimismo, en el lugar de los hechos fue incautada un arma de fuego tipo revólver, la cual habría sido la misma usada por la mujer para cometer el crimen.

Los actos urgentes fueron realizados por agentes de la Sijín y el caso quedó a manos de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.

Precisamente en la tarde del martes trascendió que la detenida sería procesada por el delito de homicidio y que en otra instancia podría tratarse de demostrar si actuó o no en legítima defensa.