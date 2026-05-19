El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla condenó a 60 años de prisión (720 meses) a Julio César de la Hoz Román, conocido con el alias de ‘Julito’, tras hallarlo responsable de participar en la masacre registrada en el barrio Las Flores, donde seis personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas.

La decisión judicial estableció que De la Hoz Román actuó como coautor de los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, además del delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre de 2022, cuando varias personas departían y consumían bebidas alcohólicas en inmediaciones de dos establecimientos comerciales, ubicados en la carrera 80 con calle 106 del barrio en mención.

De acuerdo con la investigación, hasta el lugar llegó una camioneta blanca de la que descendieron varios hombres armados, entre ellos alias ‘Julito’, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas presentes.

En el ataque murieron Jorge Eliécer Pardo Hernández, Danny Daniel De la Hoz Correa, Johan Andrés Polo Chiquillo, Henry David Flórez Pallares, Chelo José Acevedo Villa y Edwin Yesid Cardoza Tapias. Además, César Augusto Garizabal Simanca, Yosimar Tapias Acuña y Carlos Augusto Ávila Niebles resultaron lesionados.

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Tras cometer el crimen, los responsables huyeron en el mismo vehículo en el que habían llegado, conducido por otra persona también vinculada a la investigación.

En el fallo, el despacho judicial negó cualquier beneficio como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, por lo que el condenado deberá permanecer privado de la libertad en un centro penitenciario definido por el Inpec.

Asimismo, el juez impuso como pena accesoria la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años. La sentencia podrá ser apelada por la defensa dentro de los términos establecidos por la ley.

La tercera condena por la masacre

Es importante señalar que por este homicidio múltiple, la Fiscalía ha obtenido las condenas de otros dos miembros de la estructura criminal Los Costeños, entre estos a su máximo cabecilla Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

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Recordemos que el pasado mes de marzo, un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla condenó a 26 años y 4 meses de prisión a Díaz Collazos, tras aceptar su responsabilidad en 95 homicidios selectivos y múltiples ataques armados ocurridos en Barranquilla y Soledad, Atlántico, entre esos la masacre de Las Flores.

De acuerdo con la investigación adelantada por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Díaz Collazos habría ordenado los asesinatos como parte de una confrontación violenta con otras estructuras delictivas por el control de las rentas ilegales en el área metropolitana de Barranquilla.

Por otro lado, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, condenó en diciembre del año anterior a Luis Miguel Muñoz Pérez, señalado integrante de la estructura criminal Los Costeños, por la masacre del barrio Las Flores.

Luis Miguel Muñoz Pérez.

En la providencia, conocida por EL HERALDO, la juez resolvió condenar a Muñoz Pérez a la pena principal de 720 meses de prisión, o lo que es lo mismo 60 años de prisión, “por haber sido hallado coautor responsable de los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo simultaneo y heterogéneo con el de homicidio agravado en grado de tentativa, y en calidad de autor de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”.