La Alcaldía de Montería continúa consolidando alianzas estratégicas para fortalecer la internacionalización de la ciudad y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico, empresarial y de inversión.

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En ese propósito, el alcalde Hugo Kerguelén García, dio a conocer que los secretarios de Desarrollo Económico y General sostuvieron una reunión con el director ejecutivo de Mercosur Global Panamá, Walber Castillo, organización enfocada en la integración empresarial, la generación de oportunidades de negocio y el acompañamiento a empresas en procesos de internacionalización mediante redes globales, plataformas de conexión y eventos internacionales.

Durante el encuentro definieron líneas estratégicas de trabajo conjunto entre la administración municipal y Mercosur Global Panamá, orientadas a posicionar a Montería como un territorio competitivo, atractivo para la inversión y con capacidad de conexión con mercados internacionales.

Entre los principales temas abordados se destacan la vinculación de empresas monterianas y cordobesas a ruedas de negocio internacionales, la participación de la ciudad en cumbres y foros globales, la promoción de proyectos estratégicos ante potenciales inversionistas y el fortalecimiento de programas de acompañamiento para empresas locales interesadas en expandirse hacia mercados de Centroamérica y el Caribe.

“Estamos trabajando para que Montería siga conectándose con el mundo, generando oportunidades para nuestros empresarios y mostrando el potencial que tiene nuestra ciudad para atraer inversión y desarrollar nuevos negocios”, expresó el mandatario de los monterianos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, José Nicolás Barrios, señaló que estas articulaciones fortalecen la visión de internacionalización de Montería. “Queremos que nuestras empresas tengan más oportunidades de crecimiento y acceso a mercados internacionales. Estas alianzas nos permiten acercar a nuestros empresarios a escenarios globales de negocios y competitividad”, manifestó.

Asimismo, el secretario general, Daniel Patrón, resaltó la importancia de construir relaciones estratégicas que contribuyan al posicionamiento de la ciudad. “Montería viene avanzando en una agenda internacional seria y estratégica, enfocada en generar confianza, atraer inversión y consolidar a la ciudad como un territorio con grandes oportunidades para el desarrollo económico”, indicó