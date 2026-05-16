En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, la gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación Departamental, asignó 30 nuevas vacantes docentes mediante el aplicativo Sistema Maestro del Ministerio de Educación Nacional.

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Esta es una acción que continúa consolidando la educación como uno de los pilares fundamentales y plan bandera de la administración del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

En la audiencia pública se llevó a cabo el proceso de revisión y verificación de las hojas de vida cargadas en la plataforma, garantizando que los documentos presentados por los aspirantes cumplieran con los requisitos establecidos para acceder a las plazas ofertadas.

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Con estas nuevas asignaciones, ya son más de 290 plazas docentes otorgadas en el departamento de lo que va del año, mientras continúan las gestiones articuladas con el Ministerio de Educación Nacional para avanzar en la ampliación de la planta educativa y seguir llevando más oportunidades al sector educativo.

“En el Día del Maestro la mejor noticia sigue siendo abrir más oportunidades para quienes transforman vidas desde las aulas y construyen el futuro de Córdoba a través de la educación”, señaló el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.