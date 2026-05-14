En el marco de la alianza entre la gobernación de Córdoba y la Universidad del Rosario para el fortalecimiento de los indicadores de competitividad del departamento, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara convocó a mesas de trabajo sectoriales.

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Estas son diseñadas para robustecer, a partir de las visiones de actores estratégicos, la hoja de ruta que fortalecerá el crecimiento de las subregiones de esta sección del país teniendo en cuenta sus vocaciones productivas.

Estos espacios, que hacen parte de la programación de la Semana de la Competitividad, se desarrollan a través de talleres participativos en los que los presentes identifican las principales brechas de cada sector y construyen propuestas para superarlas, con una visión prospectiva del departamento.

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En el desarrollo de esta programación, el mandatario cordobés ha sostenido encuentros de construcción colectiva con comerciantes y empresarios, así como con entidades como la Cámara de Comercio de Montería, ProMontería y Fenalco.

“Tenemos ventanas de crecimiento en el departamento. Desde la administración pública estamos generando las condiciones para que todos los sectores sigan creciendo. Por eso queremos que apropien esta agenda y juntos dejemos una hoja de ruta clara”, expresó Zuleta Bechara ante los representantes de los gremios.

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Precisó que la construcción de esta ruta de trabajo para el fortalecimiento de la competitividad será articulada con la segunda fase de la Agenda Córdoba 2052 que elaborarán con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF.