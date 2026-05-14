Un nuevo hecho violento bajo la modalidad de sicariato cobró la vida de una persona de sexo masculino en las últimas horas en el municipio de Uribia, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Diego Rodríguez Sánchez, de 25 años, quien era natural de Riohacha.

El atentado se registró a las 10:00 de la mañana de este jueves 14 de mayo, en la calle 14 #10B-06, frente a la reconocida tienda ‘Donde el Manco’, en el perímetro urbano de la capital indígena de Colombia.

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Según la información preliminar, el mencionado se encontraba en la zona comercial, cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta, uno sacó un arma de fuego, le propinó varios impactos de bala en cabeza y tórax y huyeron del lugar.

Personas que presenciaron el hecho delictivo alertaron a una patrulla de la Policía que llegó al lugar para las respectivas verificaciones, sin embargo, sus familiares manifestaron que se llevarían el cadáver, haciendo uso de las costumbres de la etnia wayuu.

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De igual manera, unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, iniciaron las labores para establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.