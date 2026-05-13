El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de la red social X, reaccionó ante el video con autoría de alias Naín, cabecilla del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, manifiesta su voluntad de iniciar diálogos de paz, para terminar con la violencia que golpea al departamento de La Guajira.

Le puede interesar: El Gran Malecón del Mar de Cartagena tiene 50% de avance de obra

En el trino el mandatario asegura que, “el Frente Conquistadores ha dispuesto a entregar todas las rutas del narco y a someter a sus extraditables a negociación con autoridades de EE. UU. en EE. UU.”.

Durante una reciente intervención, el presidente Petro también se refirió a las a lo anterior. “He pedido que irradie la respuesta de un muchacho de Banda en La Guajira, de nombre Naín, que me ha respondido lo que yo mismo pronuncié en un discurso como estos en Riohacha, y sostengo mi palabra, dialogar es mejor que matar”, finalizó.

Lo que dijo ‘Naín’

En el video aseguró que escuchó el llamado del presidente Gustavo Petro y dijo estar dispuesto a iniciar conversaciones.

“Estoy dispuesto a aceptar sus diálogos de paz. Mi compromiso es con La Guajira y la paz”, se escucha en dicho video, que fue difundido por el mismo grupo armado.

Vea aquí: Convenio entre Minvivienda y la Gobernación mejorará viviendas de 600 familias en La Guajira

En el video, ‘Bendito menor’ señala que el pueblo de La Guajira está cansado de la violencia. Asegura que esa es la principal causa para anunciar el cese al fuego.

“La Guajira no aguanta más guerra. Entiendo el cansancio de mi pueblo, por eso anuncio ante el gobierno y ante mis paisanos un cese al fuego en todo el departamento. No queremos ver más derramamiento de sangre”, se le escucha decir en otra parte del video a ‘Naín’.

Lea también: Instalarán base militar en Puebloviejo, Magdalena, tras masacre que dejó cinco muertos en en el corregimiento de Palmira

Hay que recordar que el presidente Petro en días pasados, desde Riohacha, cuestionó el poder de los grupos armados de la región a manos de la política local.

“Si no les gusta la prensa, intenten hablar con este gobierno. Se puede. Nosotros hablamos con quien quiera dejar las armas y la violencia, aunque la Policía debe responder por su captura”, indicó el jefe de Estado.

Le sugerimos: Capturan en Antioquia a uno de los más buscados en Bolívar

Agregó en ese momento sobre ‘Naín’: “¿A quién responde Naín?, ¿Así es que se llama?, el coronel de la Policía me debe explicar bien... ¿Quién lo manda?, ¿Quién le da órdenes?”... El narcotráfico y la política local de La Guajira, para decir verdades aquí”.