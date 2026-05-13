El sueño de tener vivienda propia es algo que muchas familias anhelan y no logran cumplir, ya que hoy en día es muy difícil acceder a algún préstamo bancario y, en muchos casos, los ingresos a veces no son suficientes para asumir una cuota inicial.

Sin embargo, hoy en la ciudad de Barranquilla este sueño empieza a florecer, ya que, el alcalde Alejandro Char, realizó esta semana una nueva entrega de apartamentos adquiridos a través del programa distrital Mi Techo Propio, esta vez a propietarios de los proyectos de la empresa Marval en Puerta Dorada.

En medio de su discurso, el mandatario distrital aseguró: “Es muy especial para nosotros ser parte del sueño de ustedes. Y es que las cuentas, si la Alcaldía no se mete en esto, las familias difícilmente pueden hacerlo”.

Agregó que “estamos entregando hasta $45 millones en subsidio para que ustedes se lo ahorren y puedan hacer el sueño realidad; también el Distrito los ayuda hasta con $600.000 mensuales. Esto es hacer patria, esto es hacer historia, Barranquilla no abandona los sueños de su gente”.

De esta manera, a corte del mes de abril del presente año, el programa Mi Techo Propio ha entregado 3.684 subsidios y registra más de 6.000 hogares postulados en Barranquilla.

“Con esta iniciativa se busca poder brindar la seguridad y estabilidad de las familias, ya que, vivir de manera arrendada es incertidumbre, temor y, a la final, solo se está abonando el arriendo; en cambio, con esta iniciativa, la ciudad te apoya con la compra de tu vivienda y todo lo que le metas a ese apartamento es tuyo y de tu familia”, dijo Char.

Es importante destacar que la ciudad sigue avanzando de manera continua con los subsidios de vivienda, ya que se convierte en algo bastante alentador para las familias barranquilleras, donde pueden construir su futuro, obtener su hogar y estar completamente seguros y tranquilos con algo propio.